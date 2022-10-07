Что произошло в мире технологий за неделю. Вечерний дайджест

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Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Прошедшая неделя в мире технологий запомнится прежде всего очередной попыткой Илона Маска купить Twitter и хакерской атакой на Binance Coin. Тем временем Meta (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) недовольна собственной метавселенной, Boston Dynamics просит не вооружать своих роботов, Google прокладывает интернет в Африку, а регуляторы ищут новые подходы к обороту данных, борьбе со спам-звонками и модерированию онлайн-контента.

Илон Маск предложил завершить покупку Twitter на прежних условиях

Миллиардер и глава Tesla Илон Маск направил руководству Twitter письмо с предложением завершить сделку по приобретению компании на ранее обговоренных условиях.

Как следует из документов, Маск предлагает закрыть сделку по цене $54,2 за бумагу. Именно такая сумма фигурировала в изначальном соглашении, достигнутом в апреле. Общая стоимость Twitter тогда была оценена в $44 млрд.

После этого судебный процесс по делу Twitter и Маска был приостановлен до 28 октября, чтобы дать ему возможность, в случае достижения договорённости, закрыть сделку по покупке социальной сети.

Сотрудники Meta почти не проводят время в собственной метавселенной и считают ее уязвимой

Серьезные проблемы с производительностью обнаружены у VR-социальной сети Meta Horizon Worlds — флагманского приложения метавселенной Meta (организация признана в РФ экстремистской и запрещена), сообщает The Verge со ссылкой на внутреннее письмо вице-президента компании Вишаля Шаха.

В публикации отмечается, что создатели приложения, а также его пользователи и тестировщики указывают на нестабильность работы и множество ошибок. Помимо этого, качество графики Horizon оставляет желать лучшего, что делает его уязвимым на фоне конкурентов.

Как указал Шах, ключевая проблема заключается в том, что сами разработчики проводят в Horizon недостаточно времени. "Если нам это не нравится, как мы можем ожидать, что это понравится нашим пользователям?", - обратился вице-президент к сотрудникам компании.

В письме отмечается, что команда должна до конца года сосредоточиться на устранении недочетов, прежде чем сделать Horizon доступным для широкого круга пользователей.

Horizon Worlds позволяет людям создавать свои аватары и взаимодействовать в виртуальных мирах. Этот проект стал ключевым после переименования Facebook в Meta объявления генеральным директором Марком Цукербергом курса компании на создание метавселенной. Многопользовательская платформа была выпущена на гарнитуре Meta's Quest в декабре прошлого года, и спустя несколько месяцев уже насчитывала 300 тыс. пользователей.

Google создаст в Африке облачный сервис

Google создаст в Африке сервис облачных вычислений в рамках своего инвестиционного континентального плана объемом $1 млрд. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на директора Google Cloud Africa Нираля Пателя, сервис позволит пользователям хранить данные внутри страны, что отвечает требованиям африканского законодательства о суверенитете.

Облачная инфраструктура будет базироваться в Южной Африке. По оценкам Google, реализация проекта принесет экономике страны свыше $2,1 млрд и создаст более 40 тыс. рабочих мест к 2030 году.

Bloomberg отмечает, что таким образом африканское подразделение Alphabet Inc. будет конкурировать с крупнейшими игроками на континенте: Microsoft Corp. и Amazon Web Services.

Также на этой неделе стало известно, что Google запустила подводный интернет-кабель Equiano, соединяющий Западную Европу с Южной Африкой. Как пишет отраслевое издание DCD, кабель обладает самой высокой пропускной способностью на континенте - 150 Тбит/с.

Великобритания поставила на паузу законопроект о защите данных

Правительство Великобритании решило пересмотреть внесенный несколько месяцев назад в парламент законопроект о защите данных, заменяющий нормы GDPR.

Как пишет TechCrunch, такое решение связано с ротацией в кабмине после вступления в должность нового премьер-министра Лиз Трасс. Пока документ успел пройти в британском парламенте первое чтение.

После Brexit Великобритания решила отказаться от ряда норм, предусмотренных главным законом Евросоюза в области персональных данных – GDPR. Разработанный при Борисе Джонсоне законопроект корректирует правила обработки персональных данных в таких областях, как согласие на онлайн-отслеживание, данные для научных исследований и использование данных в госсекторе. Также поправки предусматривают смягчение требований к малому бизнесу.

По словам нового министра цифровых технологий Мишель Доунлан, правительство будет работать над поправками совместно с бизнесом. Министр указала, что изменения, вероятно, будут радикальными.

Блокчейн крупнейшей криптобиржи Binance подвергся хакерской атаке

Хакеры совершили атаку на блокчейн Binance Coin (BNB), принадлежащий крупнейшей криптовалютной бирже в мире Binance.

Хакерский код был вычислен в мосту между блокчейнами, проблема была устранена, написал в твиттере сооснователь Binance Чанпэн Чжао.

Во время атаки хакер заполучил 2 млн токенов BNB, что равняется примерно $568 млн, согласно мнению специалистов в криптокомпаниях BlockSec и Paradigm. Около $87 млн было выведено из системы Binance, но хакер не успел вывести оставшуюся часть токенов, поскольку компания приостановила работу Binance Smart Chain.

Позднее работа системы была возобновлена, токены остались в кошельке хакера, но были заморожены.

Производители робототехники призвали не вооружать их роботов

Группа производителей робототехники, включая компанию Boston Dynamics, выступила с открытым письмом, призывая не оснащать коммерческих роботов оружием.

"Мы полагаем, что оснащение оружием дистанционно управляемых или автономных роботов, широко доступных для публики, и способных добраться в прежде недоступные локации, где люди живут и работают, несет риски причинения вреда и поднимает серьезные этические вопросы", - говорится в открытом письме. Авторы также указывают, что милитаризация может подорвать доверие общества к технологии.

Производители призывают при участии роботехнического сообщества законодательно определить правила безопасного использования роботов, а самих разработчиков и энтузиастов – не участвовать и не поддерживать милитаризацию роботов.

Расследование утечки данных пользователей Facebook близится к завершению

Расследование утечки данных 533 млн пользователей Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), случившейся в 2021 году, подходит к завершению: Meta Platforms Inc. грозит крупный штраф, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Ирландской комиссия по защите данных (DPC).

Надзорный орган представил проект решения на утверждение своим коллегам из Евросоюза.

Расследование утечки данных с Facebook началось в 2021 году. Личная информация о 533 миллионах пользователей Facebook по всему миру снова появилась на хакерском веб-сайте в апреле 2021 года, включая их номера телефонов и адреса электронной почты.

Власти США усиливают борьбу с телефонным спамом

Федеральная комиссия по связи США пригрозила блокировать звонки от телефонных операторов, которые не предпринимают мер для борьбы с автоматическими спам-звонками.

В понедельник комиссия объявила, что начинает процесс исключения семи операторов, не внедривших протоколы по борьбе со звонками с подменных номеров STIR/SHAKEN, из собственной базы данных по противодействию автообзвонам. Если в течение двух недель нарушения не будут устранены, остальные операторы будут вынуждены блокировать звонки с принадлежащих нарушителям номеров.

Как заявила председатель комиссии Джессика Розенворсель, это решение открывает новую эру в борьбе с нежелательными звонками. "Если оператор не выполняет свои обязательства, закрепленные законом, отныне он может быть изгнан из американских телефонных сетей. Одних штрафов недостаточно", - говорится в официальном заявлении комиссии.

Претензии ведомства касаются операторов Akabis, Cloud4, Global UC, Horizon Technology Group, Morse Communications, Sharon Telephone Company, а также компании SW Arkansas Telecommunications and Technology.

Протоколы STIR/SHAKEN, обязывающие телефонных операторов из США и Канады проверять подлинность входящих звонков, были одобрены комиссией в 2020 году. Срок их внедрения переносился несколько раз, окончательно правила вступили в силу 30 ноября 2021 года.

При этом комиссия только сейчас приступает к разработке мер по борьбе со спамом в sms, хотя количество таких сообщений уже превысило объем спам-звонков, отмечает Axios .

Верховный суд США может изменить принципы регулирования контента в соцмедиа

Верховный суд США принял в производство два дела, касающиеся защиты прав граждан в мобильных приложениях и на сайтах. Первое дело – Гонсалес против Google - это спор о том, попадают ли рекомендательные системы под действие раздела 230 закона 1996 года об этике в сфере коммуникаций, освобождающего интернет-платформы от ответственности за незаконный контент, размещенный пользователями. Второе дело – Twitter против Таамнеха – оспаривает стандарты, по которым правоохранительные органы определяют сайты, поддерживающие террористов.

В первом случае иск был подан родственниками Ноэми Гонсалес – женщины, погибшей в результате атаки террористов ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Они обвиняют принадлежащий Google видеосервис YouTube в том, что платформа сознательно разрешала публикацию пропагандистских видеороликов террористической организации и включала их в выдачу рекомендательной системы, тем самым нарушая законы о противодействии материальной поддержке терроризма. Апелляционный суд ранее встал на сторону Google, сославшись на раздел 230. Второе дело носит аналогичный характер, однако тот же апелляционный суд, что рассматривал дело Гонсалес, отказался оценивать применимость раздела 230 в этом случае. Таким образом, сайты потенциально могут нарушать Антитеррористический акт, формально блокируя, но не вычищая террористический контент, решил суд низшей инстанции. Twitter оспорил это решение.

Как отмечают аналитики The Verge, оба дела могут кардинально изменить принципы регулирования интернета – не только для таких компаний, как Twitter и Google, но и для небольших платформ, защищенных разделом 230. Одновременно в судах низшей инстанции продолжается борьба вокруг скандального закона штата Техас, запрещающего соцмедиа модерировать посты пользователей из-за их "взглядов", в рамках широкой кампании консерваторов против "БигТеха".