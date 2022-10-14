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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Netflix предложит пользователям более дешевый план подписки с рекламой

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, предложит пользователям более дешевый план доступа, который будет включать в себя рекламу.

Компания объявила, что стоимость подписки в новом тарифном плане, который начнет действовать в ноябре, составит $6,99 в месяц. Изначально он будет доступен в 12 странах, включая США, Великобританию, Канаду, Германию, Японию, Бразилию и Австралию, однако со временем распространится и на другие рынки.

Действующий базовый тариф сервиса без рекламы в США составляет $9,99 в месяц. У Netflix есть и более дорогие тарифные планы, которые стоят от $15,49 до $19,99 в месяц. Они включают возможность просмотра видео на большем количестве устройств и предусматривают более высокое качество изображения, напоминает The Wall Street Journal.

В компании рассчитывают, что сборы по тарифным планам с рекламой будут такими же или выше, чем по базовому плану, заявил главный операционный директор Грег Питерс. Он ожидает, что некоторые из нынешних пользователей сервиса переключатся на план с рекламой и надеется привлечь новых пользователей за счет более низкой цены.

Netflix США Грег Питерс
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