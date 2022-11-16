Минцифры закрыло онлайн-сервис для заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ закрыло сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации сотрудников IT-компаний и телеком-операторов, соответствующая форма на портале Госуслуг уже недоступна, убедились корреспонденты "Интерфакса".

При вводе в поиске запроса об отсрочке от мобилизации отображается ответ бота: "В связи с завершением призыва по частичной мобилизации подача заявлений на отсрочку завершена".

Ранее о планах закрыть сервис 16 ноября сообщил глава ведомства Максут Шадаев, по словам которого около 5 тыс. специалистов, получивших повестки, воспользовались правом на отсрочку, и более 50% обращений поступило в первую неделю с момента запуска сервиса на Госуслугах.

Сервис по приему заявлений на отсрочку от частичной мобилизации для сотрудников IT-компаний и телеком-операторов на портале Госуслуг был открыт 27 сентября, спустя неделю после объявления о частичной мобилизации президентом РФ. Право на отсрочку могли получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа, имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день. Как заявлял Шадаев, 65 ошибочно мобилизованных IT-специалистов после вмешательства Минобороны России вернулись из воинских частей.