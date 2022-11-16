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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Минцифры закроет онлайн-сервис подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ в среду закроет сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации сотрудников IT-компаний и телеком-операторов на портале Госуслуг, сообщил "Интерфаксу" глава ведомства Максут Шадаев.

DigitalОнлайн-сервис подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации закроют 16 ноябряОнлайн-сервис подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации закроют 16 ноябряЧитать подробнее

По его словам, 65 ошибочно мобилизованных IT-специалистов после вмешательства Минобороны вернулись из воинских частей. При этом министр отметил, что около 5 тысяч специалистов, получивших повестки, воспользовались правом на отсрочку.

Шадаев подчеркнул, что более 50% всех обращений поступило в первую неделю с момента запуска сервиса на Госуслугах.

Сервис по приему заявлений на отсрочку от частичной мобилизации для сотрудников IT-компаний и телеком-операторов на портале Госуслуг был открыт 27 сентября. Право на отсрочку могли получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа, имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день.

Минцифры РФ Максут Шадаев
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