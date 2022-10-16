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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Минцифры разрешило айтишникам повторно просить об отсрочке от мобилизации при смене работы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ доработало форму для отсрочки от частичной мобилизации: теперь при смене работодателя можно повторно отправить заявление на Госуслугах, сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье.

В обновленной форме IT-специалисту потребуется в том числе указать данные о новой компании. Информация будет передана в Минобороны на следующий рабочий день, уточнили в Минцифры.

При увольнении специалист исключается из списка на отсрочку, но если новый работодатель - аккредитованная ИТ-компания или оператор связи, то при подаче повторного заявления и соответствия всем условиям отсрочки сотрудник снова окажется в списках, подчеркнули в ведомстве.

На портале Госуслуг появился сервис для работодателей в случае увольнения сотрудника.

Заявление на Госуслугах может подать руководитель или лицо с доверенностью от руководителя. Работодателю нужно указать серию, номер паспорта и СНИЛС сотрудника, который уволился. Данные будут переданы в Минобороны на следующий рабочий день.

Как сообщалось, право на отсрочку от частичной мобилизации могут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа.

Сотрудники IT-компаний могут подать заявление на освобождение от мобилизации через портал Госуслуг.

Минцифры РФ
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