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В "Госуслугах Авто" появилась цифровая копия водительских прав

В "Госуслугах Авто" появилась цифровая копия водительских прав
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Электронная версия водительского удостоверения появилась в приложении "Госуслуги Авто", говорится в сообщении Минцифры в его телеграм-канале в пятницу.

Там же есть и цифровая копия свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) - второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей.

Для предъявления электронных документов необходимо выбрать в приложении водительские права или нужное СТС и нажать "Предъявить документы", после чего инспектор ДПС считает появившийся QR-код через специальную программу, и данные автоматически загрузятся из базы Госавтоинспекции.

Кроме того, в приложении доступны: оформление европротокола онлайн, оплата и обжалование штрафов, сервис проверки автомобиля и запись на регистрацию автомобиля и замену водительских прав.

При этом предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету.

"Это стало возможным благодаря совместной работе Минцифры и МВД. Само мобильное приложение "Госуслуги Авто" работает с 2021 года. Сейчас им пользуются более 2,5 млн водителей", - сказали в Минцифры.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в свою очередь сообщила журналистам, что наличие электронных документов в мобильном приложении не отменяет для водителей обязанности иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в оригинальном виде. "Эта обязанность закреплена в пункте 2.1.1. ПДД, где определен перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять для проверки", - подчеркнула представитель министерства.

Минцифры РФ Госуслуги Авто
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