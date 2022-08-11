Сервис оформления электронного европротокола запустили в приложении "Госуслуги Авто"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В приложении "Госуслуги Авто" появился сервис "Европротокол онлайн", сообщает пресс-служба Минцифры РФ в четверг.

С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков.

Как отметили в ведомстве, новый сервис сокращает среднее время оформления ДТП почти в два раза. Водителям не нужно посещать офис страховой компании – извещение поступит в страховую онлайн. Кроме того, исключается риск ошибок в данных: форма автоматически заполняется сведениями из Госуслуг, что повышает вероятность возмещения ущерба от аварии.

Чтобы оформить электронный европротокол, достаточно указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО, описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему ДТП, сделать фото места происшествия и указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС.

"Достаточно, чтобы "Госуслуги Авто" было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Но быстрее и удобнее оформлять европротокол с двух устройств. Оформление займет не более 30 минут", - уточнили в Минцифры.

Для оформления европротокола онлайн оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на Госуслугах.

В ДТП не должно быть пострадавших, а ущерб может быть причинен только ТС.

В рамках европротокола предусмотрена компенсация до 400 тыс. руб. – если участники ДТП сделали фотофиксацию повреждений и у них нет разногласий; до 100 тыс. руб. - если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация, а также, если водители откажутся от фотофиксации повреждений без разногласий.

При разногласиях и без фотофиксации в рамках европротокола страхового возмещения не будет. Для получения возмещения в таких случаях нужно вызывать сотрудника полиции и оформлять ДТП не по европротоколу.

Приложение "Госуслуги Авто" начало работать в 2021 году. Приложение скачали 1,6 млн раз.