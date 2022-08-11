Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Сервис оформления электронного европротокола запустили в приложении "Госуслуги Авто"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В приложении "Госуслуги Авто" появился сервис "Европротокол онлайн", сообщает пресс-служба Минцифры РФ в четверг.

С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков.

Как отметили в ведомстве, новый сервис сокращает среднее время оформления ДТП почти в два раза. Водителям не нужно посещать офис страховой компании – извещение поступит в страховую онлайн. Кроме того, исключается риск ошибок в данных: форма автоматически заполняется сведениями из Госуслуг, что повышает вероятность возмещения ущерба от аварии.

Чтобы оформить электронный европротокол, достаточно указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО, описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему ДТП, сделать фото места происшествия и указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС.

"Достаточно, чтобы "Госуслуги Авто" было установлено у одного из водителей. Второй участник ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Но быстрее и удобнее оформлять европротокол с двух устройств. Оформление займет не более 30 минут", - уточнили в Минцифры.

Для оформления европротокола онлайн оба участника ДТП должны иметь подтвержденные учетные записи на Госуслугах.

В ДТП не должно быть пострадавших, а ущерб может быть причинен только ТС.

В рамках европротокола предусмотрена компенсация до 400 тыс. руб. – если участники ДТП сделали фотофиксацию повреждений и у них нет разногласий; до 100 тыс. руб. - если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фотофиксация, а также, если водители откажутся от фотофиксации повреждений без разногласий.

При разногласиях и без фотофиксации в рамках европротокола страхового возмещения не будет. Для получения возмещения в таких случаях нужно вызывать сотрудника полиции и оформлять ДТП не по европротоколу.

Приложение "Госуслуги Авто" начало работать в 2021 году. Приложение скачали 1,6 млн раз.

Минцифры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 10 августа

Обвиняемый в хищениях Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС

Дефляция в РФ в июле усилилась до 0,39%

Пандемия коронавируса

Сроки годности вакцин "Спутник V" продлены и составляют от полугода до года

Суд оштрафовал "Новую газету" на 350 тыс. рублей за распространение фейков

МВД РФ объявило в розыск CEO швейцарской Winterberg Group Кройхера

Транзит нефти по "Дружбе" через Украину возобновится в ближайшие дни

Центризбирком исключил изменение формата голосования в сентябре из-за COVID-19

В России за сутки выявили более 23,7 тыс. случаев СOVID-19 впервые с марта

В России за сутки выявили более 23,7 тыс. случаев СOVID-19 впервые с марта

Европа направляет в хранилища максимальные объемы газа в условиях дефицита

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });