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Сбой в приложении "Народного банка Казахстана" "обнулил и арестовал" счета пользователей

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В мобильном приложении "Народного банка Казахстана" Homebank произошел технический сбой, из-за которого на счетах клиентов банка не отображались имеющиеся средства, передает корреспондент "Интерфакса".

"Да, наблюдался небольшой технический сбой. Сейчас все работает исправно. Минут 15 длился. Такое бывает иногда у всех", - подтвердили в пресс-службе "Народного банка".

При этом причина сбоя неизвестна.

Как отмечали пользователи приложения Homebank, во время сбоя на счетах не отображалась имеющаяся сумма - баланс был нулевым. Также у некоторых пользователей оказались якобы арестованы счета.

"Народный банк Казахстана" (Halyk Bank) контролируют дочь и зять первого президента Казахстана Динара и Тимур Кулибаевы через АО "Холдинговая группа "Алмэкс" (69,52%), номинальным держателем является The Bank of New York с долей 28,51%. Акции банка торгуются на Казахстанской фондовой бирже (KASE), GDR - на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Астанинской международной бирже (AIX).

По данным Нацбанка, "Народный банк" на 1 января 2023 года занял 1-е место по объему активов среди 21 банка в Казахстане.

Казахстан Народный банк Казахстана Homebank Halyk Bank Тимур Кулибаев
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