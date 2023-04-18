Пасечник сообщил о пробном возобновлении работы мобильного интернета в Луганске

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Луганске в тестовом режиме запустят работу мобильного интернета, сообщил в соцсетях врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Мобильный интернет в регионе отключили осенью 2022 года из соображений безопасности.

"Начинаем тестовый запуск с города Луганска, где услуга станет доступна с сегодняшнего дня", - сообщил Пасечник.

По его словам, другие города и районы ЛНР будут подключены к мобильному интернету поэтапно. Исключением станут территории, находящиеся в непосредственной близости к линии боевого столкновения. Там предоставление данной услуги возобновлено пока не будет.