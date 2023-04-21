Подтверждена совместимость "операционки" спецназначения Astra Linux и аналитической Luxms BI

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Группа компаний (ГК) "Астра и компания "ЯСП" завершили испытания совместимости отечественной операционной системы Astra Linux Special Edition 1.7 и платформы для бизнес-аналитики данных Luxms BI версии 8, сообщает пресс-служба ГК.

"В ходе проведенных исследований специалисты убедились, что продукт корректно работает под управлением защищённой операционной системы, и пользователям в полном объеме доступен функционал компонентов технологического стека, что подтверждено соответствующим сертификатом", - сказано в сообщении.

Программный стек способен успешно заместить аналогичные зарубежные технологии и подходит для инфраструктур, обрабатывающих различную конфиденциальную информацию, добавили в ГК.

Решение включено в реестр Минцифры и может применяться для IT-импортозамещения.

"Совместимость Astra Linux Special Edition" и Luxms BI даст специалистам, пользователям, работающим в сфере бизнес-аналитики, возможность безопасно оперировать важной и конфиденциальной информацией, и таким образом они смогут повысить эффективность своей деятельности", - сказал директор по инновациям ГК Luxms Алексей Медников, которого цитирует пресс-служба.

"ЯСП" входит в группу компаний Luxms.

Руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК "Астра" Дмитрий Тараканов через пресс-службу отметил, что новый программный стек не только может успешно заместить импортные аналоги, от которых сейчас многим приходится отказываться, но и подходит для инфраструктур, обрабатывающих информацию ограниченного доступа.