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Вернувшиеся в РФ разработчики Nginx создали коммерческий "импортозамещающий" веб-сервер

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Основанная в июле прошлого года компания "Веб-Сервер", создавшая в РФ веб-сервер для разработчиков Angie, выпустила его коммерческую версию – Angie PRO. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на IT-рынке и данные "СПАРК-Интерфакс" ранее сообщала, что часть разработчиков самого популярного в мире веб-сервера Nginx вернулась из США в РФ и основала собственную компанию – "Веб-Сервер". В октябре 2022 года была подана заявка на регистрацию товарного знака Angie.

В своем сообщении компания отмечает, что коммерческая версия веб-сервера Angie "призвана заместить иностранные решения на российском рынке и обеспечить безопасность инфраструктуры для отечественных компаний".

Отмечается, что Angie PRO полностью совместим с веб-сервером Nginx и пользователь Nginx может "без серьезных затрат и простоя сервисов" перейти на новый веб-сервер.

В компании подчеркнули, что Angie PRO является единственным российским коммерческим веб-сервером, получившим сертификацию совместимости с операционными системами РЕД ОС и Astra Linux Special Edition.

Среди достоинств Angie PRO отмечается возможность полного мониторинга нагрузки сервера в режиме реального времени, предусмотрены расширенные возможности интеграции с системой мониторинга в инфраструктуре клиента. У пользователей также будет "ранний доступ к исправлению критических уязвимостей до публичного анонса", а техническая поддержка будет распространяться и на клиентов, которые продолжают работу с веб-сервером Nginx и его версиями.

Гендиректор ООО "Веб-Сервер" Заур Абасмирзоев отметил, что с появлением новинки компания не будет отказываться от разработки открытой версии Angie, но часть функциональности PRO версии будет доступна в версии с открытым исходным кодом "с запозданием". В компании, по его словам, считают важным поддерживать как открытое ПО, так и коммерческих клиентов, которым "требуется высший уровень сервиса". Абасмирзоев добавил, что такие услуги, как техническая поддержка, будут доступны клиентам, которые установили версию с открытым исходным кодом и не приобретали Angie PRO.

Angie Angie PRO Веб-Сервер Nginx
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