Более 3,5 тыс. ИТ-компаний получили подтверждение аккредитации Минцифры РФ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ приняло положительное решение об аккредитации в отношении более 3,5 тыс. ИТ-компаний, сообщил глава министерства Максут Шадаев на CNews FORUM-2023 во вторник.

Ранее Минцифры сообщало, что всего в реестре аккредитованных ИТ-компаний - более 22 тыс. организаций. Больше половины из них получают налоговые льготы и освобождены от подтверждения аккредитации. Подать заявление на портале госуслуг до 1 июня должны были 10,09 тыс. компаний.

По словам Шадаева, из тех, кто должен был пройти переаккредитацию, примерно половина подали соответствующие заявки, а более 4 тыс. ИТ-компаний заявки не подали. "Соответственно, если не поданы заявки, то мы по умолчанию не можем подтвердить аккредитацию. Из тех, кто подал заявки, мы по-моему более 3,5 тыс. решений положительных уже приняли", - сказал министр.

Он отметил, что не подали заявки, в основном, очень маленькие компании - "даже есть сайты, компании, у которых ярко выраженного IT-профиля нет".

В октябре 2022 года правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний. Главным условием стала доля выручки от деятельности в IT-сфере - не менее 30%, требования по средней зарплате сотрудников (должна быть не ниже средней по стране или региону для больших компаний). Также необходимым является наличие профильного IT-ОКВЭД в качестве основного. Аккредитованные компании могут претендовать на меры господдержки. Аккредитованные компании должны были до 1 июня пройти процедуру переаккредитации, для этого необходимо, в том числе, представить согласие на раскрытие налоговых данных.

По словам Шадаева, Минцифры слышит критику со стороны компаний отрасли по поводу критерия об уровне средней зарплаты.

"Но мы, с одной стороны, понимаем, как у нас растут зарплаты в отрасли, с другой - компании, которые указывают 20-30 тыс. рублей (среднюю зарплату сотрудников - ИФ), что мы никак не можем объяснить нашим контролирующим органам, в том числе - налоговой. В этом смысле чем больше мер поддержки оказывается, тем жёстче критерии для тех компаний, которые (на них претендуют- ИФ)", - отметил министр.

По его словам, выходом здесь может быть внесение продукта компании в реестр отечественного ПО. "В этом случае сведения о средней зарплате мы не проверяем. Мы уверены, что есть соответствующий продукт в реестре", - сказал Шадаев.