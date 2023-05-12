Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Глава Минцифры предупредил две тысячи IT-компаний о возможном лишении аккредитации

1956 компаний не подали согласие на раскрытие налоговой тайны, а еще 240 подали его неправильно

Глава Минцифры предупредил две тысячи IT-компаний о возможном лишении аккредитации
Максут Шадаев
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В России около двух тысяч IT-компаний могут лишиться аккредитации Минцифры из-за отсутствия согласия на раскрытие налоговой тайны, сообщил на вебинаре глава министерства Максут Шадаев.

DigitalСохранить и заместить: как государство регулировало IT в 2022 годуСохранить и заместить: как государство регулировало IT в 2022 годуЧитать подробнее

Он уточнил, что на сегодня 1956 компаний не подали такое согласие, еще 240 компаний подали его неправильно.

Всего в реестре Минцифры сейчас аккредитовано 22 247 IT-компаний, и ведомство заинтересовано, чтобы максимальное количество из них смогли подтвердить аккредитацию.

"Ситуация пугающая, потому что у нас получается практически 2,2 тыс. компаний, которые сейчас из-за отсутствия согласия точно не проходят процедуру переаккредитации", - сказал министр.

В октябре 2022 года правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний. Главным условием стала доля выручки от деятельности в IT-сфере не менее 30%, требования по средней зарплате сотрудников (должна быть не ниже средней по стране или региону для больших компаний). Также необходимым является наличие профильного IT-ОКВЭД в качестве основного. Аккредитованные компании могут претендовать на меры господдержки.

Аккредитованные компании должны до 1 июня пройти процедуру переаккредитации, для этого необходимо, в том числе, представить согласие на раскрытие налоговых данных.

По словам Шадаева, сегодня Минцифры открыло на портале госусулуг форму, через которую IT-компаниям необходимо подать заявление на подтверждение аккредитации.

Если заявление не будет подано до конца дня 1 июня, или если компания не представит согласие на раскрытие налоговых данных (даже при поданном заявлении), она лишится аккредитации, заявил глава Минцифры.

До 1 июля Минцифры будет проверять все поданные заявления. Финальный срок для принятия решения по аккредитации IT-компаний - 21 июля, уточнил министр.

Он отметил, что Минцифры в конце апреля разослало уведомления всем компаниям, у которых "есть проблемы с согласием", в ближайшие дни сделает повторную рассылку.

Максут Шадаев Минцифры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Подписан указ об эксперименте по изменению уровней профессионального образования в РФ

Подписан указ об эксперименте по изменению уровней профессионального образования в РФ

Путин поручил принять меры по снижению оттока населения из РФ

Путин поручил принять меры по снижению оттока населения из РФ

Крымчанин задержан за передачу Украине сведений о перемещении военной техники РФ

Кремль отказался когда-либо комментировать тему обмена Уилана и Гершковича

Кремль отказался когда-либо комментировать тему обмена Уилана и Гершковича

Россиянам могут разрешить закрывать информацию о своем давнем банкротстве

ЦБ готовит поправки об открытии филиалов иностранных банков в России

Правкомиссия разрешила Decathlon продажу нескольких магазинов в РФ

Правкомиссия разрешила Decathlon продажу нескольких магазинов в РФ

Правительство выделит еще 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна в 65 регионах

Правительство выделит еще 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна в 65 регионах

Красноярского бизнесмена Быкова приговорили к 11 годам колонии по второму уголовному делу

Красноярского бизнесмена Быкова приговорили к 11 годам колонии по второму уголовному делу

Минобороны заявило, что операция по взятию западной части Артемовска продолжается

Минобороны заявило, что операция по взятию западной части Артемовска продолжается
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });