Глава Минцифры предупредил две тысячи IT-компаний о возможном лишении аккредитации

1956 компаний не подали согласие на раскрытие налоговой тайны, а еще 240 подали его неправильно

Максут Шадаев Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В России около двух тысяч IT-компаний могут лишиться аккредитации Минцифры из-за отсутствия согласия на раскрытие налоговой тайны, сообщил на вебинаре глава министерства Максут Шадаев.

Он уточнил, что на сегодня 1956 компаний не подали такое согласие, еще 240 компаний подали его неправильно.

Всего в реестре Минцифры сейчас аккредитовано 22 247 IT-компаний, и ведомство заинтересовано, чтобы максимальное количество из них смогли подтвердить аккредитацию.

"Ситуация пугающая, потому что у нас получается практически 2,2 тыс. компаний, которые сейчас из-за отсутствия согласия точно не проходят процедуру переаккредитации", - сказал министр.

В октябре 2022 года правительство утвердило новый порядок госаккредитации IT-компаний. Главным условием стала доля выручки от деятельности в IT-сфере не менее 30%, требования по средней зарплате сотрудников (должна быть не ниже средней по стране или региону для больших компаний). Также необходимым является наличие профильного IT-ОКВЭД в качестве основного. Аккредитованные компании могут претендовать на меры господдержки.

Аккредитованные компании должны до 1 июня пройти процедуру переаккредитации, для этого необходимо, в том числе, представить согласие на раскрытие налоговых данных.

По словам Шадаева, сегодня Минцифры открыло на портале госусулуг форму, через которую IT-компаниям необходимо подать заявление на подтверждение аккредитации.

Если заявление не будет подано до конца дня 1 июня, или если компания не представит согласие на раскрытие налоговых данных (даже при поданном заявлении), она лишится аккредитации, заявил глава Минцифры.

До 1 июля Минцифры будет проверять все поданные заявления. Финальный срок для принятия решения по аккредитации IT-компаний - 21 июля, уточнил министр.

Он отметил, что Минцифры в конце апреля разослало уведомления всем компаниям, у которых "есть проблемы с согласием", в ближайшие дни сделает повторную рассылку.