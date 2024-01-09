Intel анонсировал ИИ-чипы для автомобилей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американский производитель процессоров Intel Corp. анонсировал специальные чипы для применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в автомобилях, пишет Barron's.

Чипы будут выполнены по принципу "система на кристалле" (system on a chip, SOC), т.е. смогут выполнять функции целого компьютера.

Первым покупателем новых микросхем станет китайский автопроизводитель Zeekr, который будет использовать их для создания в машинах "атмосферы продвинутой гостиной".

Чипы можно будет применять для развертывания голосовых ИИ-помощников, которые, например, смогут подсказать, где находится ближайшая зарядная станция или кофейня Starbucks, заявил генеральный менеджер Intel Automotive Джек Вист.

Кроме того, чипы обеспечат возможность размытия фона в ходе видеоконференций. По словам Виста, это особенно пригодится тем, кто работает на пассажирском или заднем сиденье во время движения автомобиля.

Также новая технология поможет выявлять случаи опасного поведения находящихся в салоне - например, если дети на заднем сиденье не пристегнуты.

О сроках вывода микросхем на рынок не сообщается.