Пользователей Госуслуг призвали быть бдительными и не сообщать данные мошенникам

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Данные пользователей портала государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) надежно защищены, мошенники могут получить к ним доступ только из-за действий самих граждан, говорится в сообщении Минцифры.

"Госуслуги надёжно защищены. Злоумышленник может получить доступ к аккаунту только в том случае, если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию. Берегите свои данные, будьте внимательны", - сказано в сообщении министерства.

В нем отмечается, что представители портала никогда не звонят сами, поэтому обо всех таких звонках стоит сообщать на Госуслуги.

"Не сообщайте сведения для входа телефонным мошенникам. Если вам позвонили, представились сотрудником Госуслуг и запросили код, положите трубку - это мошенники. Представители портала никогда не звонят и не запрашивают логин, пароль и код подтверждения из смс или специального приложения (ТОТР-код). Сообщить о подозрительном звонке с узнаваемого номера можно на Госуслугах", - добавили в Минцифры.

Пользоваться надо только официальными сайтами и приложениями.

"Если вас просят обновить какие-либо сведения, не переходите по предложенным ссылкам. Для получения ваших данных мошенники могут использовать фишинговые страницы. Они очень похожи на настоящие. Зайдите на официальный сайт или свяжитесь с организацией напрямую другим способом и уточните информацию. Внимательно изучайте адрес страницы, на которой вводите данные. Единственно верный адрес Госуслуг - gosuslugi.ru", - говорится в релизе.

Устанавливать приложение Госуслуг необходимо только из официальных магазинов - RuStore, Google Play, App Store и AppGallery. Сообщить о фишинговом сайте можно также на Госуслугах.

Необходимо также защитить свой аккаунт на портале, это сделали уже более двух третей пользователей, отмечается в сообщении.

"Придумайте сложный пароль, используйте его только на портале Госуслуг и периодически меняйте. Подключите двухфакторную аутентификацию, если её у вас ещё нет. Это повышает безопасность данных. На Госуслугах её уже используют 80 млн человек, это 70% пользователей портала", - сообщили в Минцифры.

Есть три варианта защиты: код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР) или вход по биометрии.

"Вы можете использовать любой из этих вариантов. Никому и никогда не сообщайте пароль и сведения о втором факторе защиты", - подчеркнули в министерстве.