Роскомнадзор предупредил о фейковой рассылке от имени регулятора

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Управление Роскомнадзора (РКН) по Центральному федеральному округу выявило рассылку компаниям фальшивых уведомлений, в которых говорится о профилактических визитах к руководителям организаций, сообщает регулятор.

"Рассылка производится с электронного адреса rkn.moscow77@yandex.ru якобы от имени заместителя руководителя управления Роскомнадзора по ЦФО О.А.Коротовой. Поддельные письма направлены на бланке, копирующем официальный бланк управления Роскомнадзора по ЦФО, и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника", - сообщили в регуляторе.

РКН обращает внимание, что все письма от него и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате .sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале Госуслуг.

"Для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru. Пожалуйста, будьте бдительны, мошенники не дремлют", - говорится в сообщении.