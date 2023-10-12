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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Роскомнадзор предупредил о фейковой рассылке от имени регулятора

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Управление Роскомнадзора (РКН) по Центральному федеральному округу выявило рассылку компаниям фальшивых уведомлений, в которых говорится о профилактических визитах к руководителям организаций, сообщает регулятор.

"Рассылка производится с электронного адреса rkn.moscow77@yandex.ru якобы от имени заместителя руководителя управления Роскомнадзора по ЦФО О.А.Коротовой. Поддельные письма направлены на бланке, копирующем официальный бланк управления Роскомнадзора по ЦФО, и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника", - сообщили в регуляторе.

РКН обращает внимание, что все письма от него и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате .sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале Госуслуг.

"Для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru. Пожалуйста, будьте бдительны, мошенники не дремлют", - говорится в сообщении.

Роскомнадзор
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