TikTok удалил уже более тысячи запрещенных в России материалов

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Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Более 1 тыс. запрещенных в РФ материалов удалила платформа коротких видео TikTok по требованию Роскомнадзора (РКН) в 2023 году и за прошедший период 2024 года, несмотря на то, что с 2022 года она ограничила свою работу в России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РКН.

"В 2023 году по требованиям Роскомнадзора администрация TikTok удалила 659 запрещенных материалов, за прошедший период 2024 года - 211 интернет-страниц, содержащих противоправную информацию. В рамках рабочего взаимодействия ведомства с администрацией зарубежной соцсети в 2023 году удалены или заблокированы 80 материалов, содержащие детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент. За прошедший период 2024 года - 102 таких материала", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что TikTok Pte. Ltd неоднократно привлекали к административной ответственности за неудаление противоправной информации. "В отношении компании назначили штрафы на общую сумму 15,1 млн рублей. Из них в 2023 году сумма штрафа составила 2 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

В РКН отметили, что с февраля 2021 года действует закон о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ), в соответствии с которым интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Чтобы контролировать соблюдение закона, Роскомнадзор ведет Реестр социальных сетей. В него попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тыс. российских пользователей в сутки. "Этот интернет-сервис включен в реестр", - сказали в пресс-службе.

В 2022 году администрация TikTok публично заявила, что самостоятельно приостанавливает распространение нового контента и возможность проведения прямых трансляций на территории РФ из-за закона о фейках.

В 2023 году, продолжили в ведомстве, были приняты поправки в КоАП РФ, предусматривающие штрафы до 8 млн рублей для социальных сетей за несоблюдение закона о самоконтроле. За нарушение требований этого закона, по данным РКН, суд назначил TikTok четыре штрафа на общую сумму 3,1 млн руб.

6 марта 2022 года компания TikTok заявила, что приняла решение о временном запрете на размещение новых роликов и прямых трансляций в РФ из-за закона о фейках.

2 мая этого года некоторые СМИ сообщили, что TikTok стал полностью доступен в России. Позже стало известно, что платформа вернула все ограничения для РФ.

В середине апреля СМИ сообщили, что "Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров" (АППСИМ) обратилась в РКН с предложением о блокировке сервиса в России. По мнению организации, это поможет увеличению аудитории отечественных платформ.

2 мая, по данным СМИ, депутат Госдумы от "Единой России", член думского комитета по безопасности Султан Хамзаев обратился к главе РКН с предложением заблокировать TikTok в РФ.

Как уточнили в воскресенье в пресс-службе РКН, "по состоянию на 3 мая 2024 года указанное обращение в ведомство не поступило".