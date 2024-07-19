Авиатранспорт России работает штатно, рейсы выполняются по расписанию

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Воздушный транспорт России, его авиакомпании и аэропорты, по данным на 11:30 по московскому времени, работают штатно, полеты выполняются по расписанию, сообщил представитель Росавиации, комментируя ситуацию с проблемами в работе мировых авиапредприятий из-за техсбоя Microsoft.

"Организации отечественной гражданской авиации еще несколько лет назад стали внедрять в свою работу российское специализированное программное обеспечение. Процесс импортозамещения в отрасли продолжается", - сказал он журналистам.

Ранее мировые СМИ сообщили, что крупный технический сбой в системах Microsoft привел к перебоям в работе разных структур, в том числе аэропортов и авиакомпаний. Ряд аэропортов Европы сообщали о задержках рейсов, крупнейшие американские авиакомпании, включая American Airlines, United Airlines и Delta - о приостановке полетов. Турецкий перевозчик Turkish Airlines предупреждал о проблемах с регистрацией на рейсы и бронированием билетов.

Крупнейшие авиапредприятия РФ подтвердили, что продолжают работать в штатном режиме. Производственные ИТ-системы аэропорта "Шереметьево" функционируют стабильно, рейсы на вылет и прилет российских и иностранных авиакомпаний выполняются по расписанию, говорится в телеграм-канале аэропорта. "Одним из ключевых факторов устойчивости информационных систем аэропорта является внедрение собственных разработок и импортозамещающих решений", - сказано в сообщении.

Все производственные и коммерческие информационные системы "Аэрофлота" работают в штатном режиме по всей маршрутной сети, отметили в авиакомпании - глобальный ИТ-сбой не повлиял на ее работу.

"Сбой не затронул аэропорт "Домодедово". В случае, если он затронет партнеров аэропорта, "Домодедово" готово предложить резервную систему регистрации "Астра", которая является полностью российской", - сказала "Интерфаксу" представитель аэропорта.