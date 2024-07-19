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"Лаборатория Касперского" заявила, что после сбоя Microsoft каждое устройство и сервер придется перегружать вручную

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В "Лаборатории Касперского" назвали крупный технический сбой в системах Microsoft очень серьезной проблемой, рекомендовали производителям средств информационной безопасности максимально ответственно относиться к качеству выпускаемых обновлений.

"На текущем этапе сложно оценить, сколько времени потребуется на исправление ситуации, так как сложность заключается в том, что при возникновении подобной проблемы каждое устройство, компьютер, ноутбук или сервер необходимо перегружать в safe mode вручную, с помощью средств управления это сделать невозможно. Это действительно очень серьезная проблема, затронувшая многочисленные процессы, в том числе в критической инфраструктуре", - сказал "Интерфаксу" в пятницу руководитель управления исследования угроз "Лаборатории Касперского" Александр Лискин.

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По его словам, исходя из доступных данных, уже известно, что сбой связан с выпуском некорректных обновлений компании по безопасности CrowdStrike.

"Чтобы избежать подобных ситуаций, производителям средств информационной безопасности необходимо максимально ответственно относиться к качеству выпускаемых обновлений", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что важно соблюдать "принцип гранулированного выпуска релизов".

"Это означает, что они распространяются не глобально на всех заказчиков, а постепенно, чтобы в случае какого-либо непредвиденного сбоя была возможность его оперативно локализовать", - пояснил Лискин.

Кроме того, он считает, что необходимо осуществлять мониторинг и моментально реагировать на ситуацию срочной остановкой апдейтов.

Сбой Microsoft

Крупный технический сбой в системах Microsoft Corp. привел к перебоям в работе разных структур во многих странах мира, в том числе в аэропортах, сообщили в пятницу мировые СМИ.

В частности, из-за технического сбоя приостановили полеты крупнейшие американские авиакомпании, в том числе American Airlines Group, United Airlines Holdings Inc. и Delta Air Lines. Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines написал в соцсети о "проблемах с билетами, регистрацией на рейсы и бронированием". О рисках задержек рейсов объявила крупнейшая авиакомпания Франции Air France.

Ряд аэропортов в Европе, в том числе в Испании, Великобритании, Нидерландах и Германии сообщил о задержках авиарейсов.

Авиакомпании в Индии, среди которых Spicejet, Akasa Air и Air India Express, отмечали, что работают над решением проблемы, и призвали пассажиров проявить терпение.

Microsoft Лаборатория Касперского
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