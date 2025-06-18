В Минфине РФ допустили, что рынок ЦФА к концу года приблизится к 2 трлн рублей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) к концу 2025 года превысит 1 трлн рублей, возможно, приблизится к 2 трлн рублей, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков в ходе ПМЭФ-2025.

"Рынок (ЦФА - ИФ) сейчас измеряется примерно 800 млрд руб., капитализация фондового рынка у нас сейчас больше 50 трлн руб. Когда рынок ЦФА подрастет до этих размеров, а я думаю, что он в какой-то момент подрастет, к концу года мы точно 1 трлн руб. перейдем, может быть, к 2 трлн руб. приблизимся. А к 2030 году мы вполне можем и 10 трлн руб. достичь, если будет правильный подход, не будет перерегулирования", - сказал Чебесков.

По его словам, увеличение объема рынка - это одно из ключевых направлений, по которому работает Минфин.

"Первое - увеличение ликвидности. Второе - это, конечно, увеличение вторичного оборота. Потому что сейчас есть выпуск, но вторичного оборота нет практически никакого, и есть причины, почему это происходит. Третья инициатива, мне кажется она очень важной, чуть более далекой, это интероперабельность или технологическая связка между нашими ЦФА-платформами между собой, а также между открытыми блокчейнами. Законодательно это уже разрешено, вопрос - это реализовать технически и с точки зрения бизнеса, чтобы это стало интересно", - сказал замминистра финансов.

"И наверное, четвертая инициатива, над которой мы сейчас работаем тоже, это токенизация активов реального сектора. Это тоже, по сути, превращение в цифровые права любых активов реального сектора, это тоже возможность расширения этого рынка. Поэтому, мне кажется, будем двигаться в сторону того, чтобы рынок рос и расширялся", - добавил он.

Сбербанк в октябре прошлого года заявил, что уже провел успешное тестирование технологической возможности учёта ЦФА в публичном блокчейне. Банк трансформировал ЦФА в токен для сети Ethereum и сохранил права обладателя и устойчивую связь с информационной системой. "В будущем пилотный проект позволит учитывать ЦФА в публичном блокчейне, взаимодействовать с другими сетями и информационными системами. Это упростит привлечение иностранных клиентов и создаст бесшовные пути взаимодействия с ними", - говорил директор дивизиона "Транзакционный бизнес" Сбера Сергей Попов.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив. Сейчас в реестре операторов ЦФА-платформ ЦБ РФ содержится 15 участников.

Объем первичных размещений ЦФА в 2024 году вырос в 9 раз - до 594 млрд руб. Около 90% рынка сейчас занимают ЦФА - аналоги краткосрочных облигаций, сообщал ЦБ.