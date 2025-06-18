Поиск

В Минфине РФ допустили, что рынок ЦФА к концу года приблизится к 2 трлн рублей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) к концу 2025 года превысит 1 трлн рублей, возможно, приблизится к 2 трлн рублей, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков в ходе ПМЭФ-2025.

"Рынок (ЦФА - ИФ) сейчас измеряется примерно 800 млрд руб., капитализация фондового рынка у нас сейчас больше 50 трлн руб. Когда рынок ЦФА подрастет до этих размеров, а я думаю, что он в какой-то момент подрастет, к концу года мы точно 1 трлн руб. перейдем, может быть, к 2 трлн руб. приблизимся. А к 2030 году мы вполне можем и 10 трлн руб. достичь, если будет правильный подход, не будет перерегулирования", - сказал Чебесков.

По его словам, увеличение объема рынка - это одно из ключевых направлений, по которому работает Минфин.

"Первое - увеличение ликвидности. Второе - это, конечно, увеличение вторичного оборота. Потому что сейчас есть выпуск, но вторичного оборота нет практически никакого, и есть причины, почему это происходит. Третья инициатива, мне кажется она очень важной, чуть более далекой, это интероперабельность или технологическая связка между нашими ЦФА-платформами между собой, а также между открытыми блокчейнами. Законодательно это уже разрешено, вопрос - это реализовать технически и с точки зрения бизнеса, чтобы это стало интересно", - сказал замминистра финансов.

"И наверное, четвертая инициатива, над которой мы сейчас работаем тоже, это токенизация активов реального сектора. Это тоже, по сути, превращение в цифровые права любых активов реального сектора, это тоже возможность расширения этого рынка. Поэтому, мне кажется, будем двигаться в сторону того, чтобы рынок рос и расширялся", - добавил он.

Сбербанк в октябре прошлого года заявил, что уже провел успешное тестирование технологической возможности учёта ЦФА в публичном блокчейне. Банк трансформировал ЦФА в токен для сети Ethereum и сохранил права обладателя и устойчивую связь с информационной системой. "В будущем пилотный проект позволит учитывать ЦФА в публичном блокчейне, взаимодействовать с другими сетями и информационными системами. Это упростит привлечение иностранных клиентов и создаст бесшовные пути взаимодействия с ними", - говорил директор дивизиона "Транзакционный бизнес" Сбера Сергей Попов.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив. Сейчас в реестре операторов ЦФА-платформ ЦБ РФ содержится 15 участников.

Объем первичных размещений ЦФА в 2024 году вырос в 9 раз - до 594 млрд руб. Около 90% рынка сейчас занимают ЦФА - аналоги краткосрочных облигаций, сообщал ЦБ.

Иван Чебесков Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent слабо дешевеет и торгуется у $76,3 за баррель

ПМЭФ-2025

Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике

Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике

ЕК предусмотрит механизмы для того, чтобы все страны отказались от энергоносителей РФ

ЕК предложила прекратить импорт газа из РФ к 17 июня 2026 года

РФ в 2024 году направила на поддержку автопрома более 350 млрд руб.

РФ в 2024 году направила на поддержку автопрома более 350 млрд руб.

ФАС направила "Газпрому" запрос о причинах снижения продаж топлива на бирже

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана214 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6575 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе425 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });