"Ростелеком" разместил ЦФА на 3 млрд рублей под 21,4% годовых

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Ростелеком" разместил выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 3 млрд руб. на платформе Альфа-банка, говорится в решении о выпуске ЦФА на сайте платформы.

Выпуск представлен в форме денежного требования к эмитенту с процентной ставкой 21,4% годовых. Дата погашения - 4 июля 2025 года.

Сбор заявок прошел 4 июня с 10:00 до 15:00 по московскому времени. Стоимость одного ЦФА составила 1 тыс. рублей.

"Ростелеком" в конце марта разместил два выпуска ЦФА общим объемом 4 млрд млрд руб. на платформе Альфа-банка, доходность каждого выпуска составила 21,5%, погашение - 27 июня 2025 года.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Банк России включил платформу банка, "А-Токен", в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА в феврале 2023 года.