Поиск

"Ростелеком" разместил ЦФА на 3 млрд рублей под 21,4% годовых

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Ростелеком" разместил выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом 3 млрд руб. на платформе Альфа-банка, говорится в решении о выпуске ЦФА на сайте платформы.

Выпуск представлен в форме денежного требования к эмитенту с процентной ставкой 21,4% годовых. Дата погашения - 4 июля 2025 года.

Сбор заявок прошел 4 июня с 10:00 до 15:00 по московскому времени. Стоимость одного ЦФА составила 1 тыс. рублей.

"Ростелеком" в конце марта разместил два выпуска ЦФА общим объемом 4 млрд млрд руб. на платформе Альфа-банка, доходность каждого выпуска составила 21,5%, погашение - 27 июня 2025 года.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Банк России включил платформу банка, "А-Токен", в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА в феврале 2023 года.

Альфа-банк Ростелеком
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Таиланде не исключают запуска оплаты картами "Мир"

В Таиланде не исключают запуска оплаты картами "Мир"

В России число выданных ипотек на индивидуальное жилье упало в четыре раза

МосБиржа 10 июня запустит фьючерсы на апельсиновый сок

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Трамп выступил за отказ от лимита госдолга США

Трамп выступил за отказ от лимита госдолга США

Туроператоры сообщили о росте спроса на шенгенские визы на 50-60% в 2025 году

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6494 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });