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Сбер заявил, что 50-70 тыс. человек ежедневно переводят деньги телефонным мошенникам

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Примерно 50-70 тыс. человек ежедневно попадаются на уловки телефонных мошенников и переводят им свои денежные средства, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на сессии ПМЭФ-2025.

"Это значит, что примерно 6-8 млн звонков ежедневно поступает россиянам от мошенников. В пике (это был март 2024 года) 20 млн звонков поступало ежедневно россиянам. Сейчас это чуть меньше, но схемы стали более такими изворотливыми. Люди стали больше верить этому", - отметил он.

В РоссииКаждый 11-й россиянин терял деньги из-за телефонных мошенниковЧитать подробнее

По статистике Сбербанка 30% россиян не берут трубки, увидев незнакомый телефонный номер.

"Много это или мало? Я считаю, очень мало. Все мы призываем, чтобы люди не брали телефонные трубки, увидев незнакомый телефонный номер", - отметил зампред Сбербанка .

Из числа тех, кто берут трубки, 40% человек, услышав незнакомый голос, завершают разговор, 30% человек продолжают разговор. "Причем исследования показывают, что примерно 10 человек имеют желание послать этого телефонного мошенника далеко-далеко, 15% играют в игру, понимая, что будет дальше, и иногда попадаются, а примерно 5-6 человек из 100 свято верят (в то), что им говорят. И вот зона внимания телефонных мошенников - это примерно 5-6 человек из 100, которым были совершены телефонные звонки. При этом, по нашей статистике, один человек точно будет переводить свои денежные средства телефонным мошенникам", - сказал Кузнецов.

Сбербанк
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