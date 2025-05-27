Каждый 11-й россиянин терял деньги из-за телефонных мошенников

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Каждый одиннадцатый россиянин (11%) признался, что ему приходилось когда-либо терять деньги из-за телефонных мошенников, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные во вторник на сайте социологического центра.

Почти три четверти сограждан (73%) сообщили, что за последний год им звонили телефонные мошенники, не получал таких звонков почти каждый пятый (18%), оставшиеся 9% респондентов затрудняются что-либо сказать по данному поводу, показывают результаты исследования.

По данным ФОМ, более половины россиянин (58%) уверены, что смогли бы в случае такого звонка распознать признаки телефонного мошенничества, более четверти респондентов (28%) в этом сомневаются, а каждый седьмой (14%) не знает, что сказать по данному поводу.

Согласно опросу, почти каждый второй россиянин (48%) считает, что в настоящее время есть эффективные методы борьбы с телефонными мошенниками, около трети респондентов (30%) в этом сомневаются, оставшиеся 22% опрошенных затрудняются составить свое мнение.

Опрос проводился 11-13 апреля 2025 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 97 населенных пунктах РФ, в 51 регионе.