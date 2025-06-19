"АвтоВАЗ" договорился о выпуске Lada Iskra на Автозаводе СПб

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" и "Автозавод Санкт-Петербург" договорились о выпуске новой модели Lada Iskra на мощностях "Автозавода Санкт-Петербург", передал корреспондент "Интерфакса".

Соответствующее соглашение подписали на полях ПМЭФ-2025 глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов и руководитель петербургского автозавода Иван Миронов.

Предполагается выпустить 4 тыс. автомобилей Lada Iskra в Петербурге до конца года.

Новость дополняется