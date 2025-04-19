"АвтоВАЗ" начал выпуск Lada Iskra на заводе в Тольятти

В цехе сварки Lada Iskra на автомобильном заводе "АвтоВАЗ" Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Промышленный выпуск автомобилей Lada Iskra стартовал в субботу на тольяттинском заводе "АвтоВАЗа", передал корреспондент "Интерфакса".

Дата запуска производства новой автовазовской модели приурочена к 55-летию с начала выпуска "копейки" (ВАЗ-2101 "Жигули").

"Lada Iskra - это действительно современный автомобиль, который отвечает всем требованиям безопасности, комфорта. Уверен, он будет востребован, несмотря на сложности в макроэкономике", - сказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на церемонии запуска новой модели.

Продажи Lada Iskra предполагается начать с 20 июля.

Lada Iskra разработана на локализованной версии глобальной платформы (CMF-B), которая подверглась реинжинирингу и, как ранее сообщали в "АвтоВАЗе", стала технологически независимой. В ходе проектирования была полностью локализована электронная инфраструктура модели, появилось около 400 новых деталей.

Для проведения необходимых испытаний и отработки производственных технологий к старту промышленного производства Lada Iskra было собрано около 300 машин. "АвтоВАЗ" отмечает, что безопасность автомобиля была подтверждена 84 краш-тестами.

Концептуально Lada Iskra должна занять рыночную нишу между семействами Lada Granta и Lada Vesta. Автомобиль будет выпускаться в кузовах седан, универсал и универсал cross и оснащаться 1,6-литровыми двигателями в сочетаниях с пяти- или шестиступенчатой механической коробкой передач, либо - с бесступенчатым "автоматом". Базовая комплектация машины включает электронную систему стабилизации (ESC), антиблокировочную систему тормозов (ABS), две подушки безопасности и ряд других опций.

Инвестиции "АвтоВАЗа" в запуск Lada Iskra составили 40 млрд руб. Для сварки кузовов модели была создана новая линия с 17 автоматическими комплексами и 112 роботами. Сборка и окраска ведутся в цехах сборки и окраски Lada Granta, модернизированных под новый проект. Локализация Lada Iskra, по оценке "АвтоВАЗа", превышает 90%.

Производственные мощности концерна позволяют достичь максимального объема выпуска модели до 150 тыс. автомобилей в год. Фактические объемы производства, как отмечают в компании, будут определяться конъюнктурой авторынка.