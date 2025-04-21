"АвтоВАЗ" пока не откажется от Lada Granta в пользу новой Lada Iskra

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Полное замещение самого популярного на российском рынке бюджетного автомобиля Lada Granta чуть более высокой по позиционированию новой моделью Lada Iskra пока нецелесообразно ввиду наличия спроса, объемы выпуска каждой модели будут балансироваться по ситуации, сообщил журналистам президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

"Самый главный человек на "АвтоВАЗе" - это наш клиент. Сколько будет Lada Granta востребована рынком, то есть нашими клиентами, столько она будет жить на нашем конвейере. Это курица, которая несет золотые яички, - не надо ее резать. Поэтому объемы Granta будут сочетаться с объемами выпуска Iskra", - сказал он.

Он отметил, что фактические объемы производства Lada Iskra, запуск которой состоялся 19 апреля в Тольятти, в этом году могут быть меньше ранее заявленных из-за общего снижения спроса на авторынке.

"Рынок сейчас проседает, поэтому если я год назад говорил о том, что мы рассчитываем на выпуск 40 тысяч или даже 50-60 тысяч автомобилей Lada Iskra, то сейчас мы видим, что рынку просто столько не надо. Производить на склад - ну, это экономически как минимум нецелесообразно. Поэтому мы будем этот баланс спроса очень четко держать. Мы постепенно будем наращивать объемы производства Lada Iskra. Но так, как это будет востребовано рынком. И постепенно уходить от производства Lada Granta, может быть, уже оставляя не всю палитру ее модификаций - в лифтбэке, в универсале, в седане - а может быть, какие-то категории сокращать, наращивая в них производство Lada Iskra", - сообщил Соколов.

Он также добавил, что Lada Granta сейчас также является наиболее востребованной экспортной моделью в портфеле "АвтоВАЗа". "В первую очередь, конечно, это белорусский рынок, Узбекистан, где мы тоже хотим восстановить наши объемы продаж, которые были до 2022 года, Казахстан", - уточнил глава концерна.

В 2024 году "АвтоВАЗ" выпустил 229 031 Lada Granta (+13%) и продал 205 622 машин этого семейства (-0,2%). Доля Lada Granta по году составила 12,2%.