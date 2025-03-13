"АвтоВАЗ" сообщил об успешном завершении испытаний новой модели Lada Iskra

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Автомобиль Lada Iskra, старт производства которого намечен на середину апреля, успешно прошел комплекс заводских и сертификационных испытаний, сообщила пресс-служба АО "АвтоВАЗ".

Для прохождения испытаний было изготовлено 98 прототипов новой модели в различных модификациях. Тесты на дорогах и бездорожье проводились на собственном полигоне "АвтоВАЗа", а также в горных и северных регионах. Испытания в лабораторных условиях включали как тесты автомобиля, так и стендовые испытания его компонентов и систем. Были задействованы аэродинамическая труба, безэховая камера для виброакустических испытаний, лаборатория по электромагнитной совместимости и аэроклиматическая камера.

"В ходе доводки конструкции Lada Iskra инженеры добились высоких показателей управляемости и адаптации к российскому климату, низкого уровня аэродинамического шума, оптимального качества звучания аудиосистемы и стабильности работы системы телефонной связи", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

Значительная часть испытаний Lada Iskra была посвящена безопасности. Как отмечает "АвтоВАЗ", высокий уровень защиты новой модели подтвердили 84 краш-теста, автомобиль значительно превосходит национальные требования безопасности. Дополнительно были проведены ударные испытания по независимым программам - здесь Iskra показала уровень Lada Vesta, а также иностранных аналогов бюджетного B-класса.

Lada Iskra в базовой комплектации оснащается электронной системой стабилизации (ESC), антиблокировочной системой тормозов (ABS), двумя подушками безопасности и рядом других опций.

Автомобиль разработан на локализованной версии глобальной платформы (CMF-B), которая подверглась реинжинирингу и, как ранее сообщали в "АвтоВАЗе", стала технологически независимой. В ходе проектирования была полностью локализована электронная инфраструктура модели, появилось около 400 новых деталей.

Планируется, что Lada Iskra займет рыночную нишу между семействами Lada Granta и Lada Vesta. Машина будет выпускаться в кузовах седан, универсал и универсал cross и оснащаться 1,6-литровыми двигателями Lada в сочетаниях с пяти- или шестиступенчатой механической коробкой передач, либо - с бесступенчатым "автоматом".

"АвтоВАЗ" ранее сообщал, что инвестиции в запуск Lada Iskra составили 40 млрд руб.