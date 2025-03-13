Поиск

"АвтоВАЗ" сообщил об успешном завершении испытаний новой модели Lada Iskra

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Автомобиль Lada Iskra, старт производства которого намечен на середину апреля, успешно прошел комплекс заводских и сертификационных испытаний, сообщила пресс-служба АО "АвтоВАЗ".

Для прохождения испытаний было изготовлено 98 прототипов новой модели в различных модификациях. Тесты на дорогах и бездорожье проводились на собственном полигоне "АвтоВАЗа", а также в горных и северных регионах. Испытания в лабораторных условиях включали как тесты автомобиля, так и стендовые испытания его компонентов и систем. Были задействованы аэродинамическая труба, безэховая камера для виброакустических испытаний, лаборатория по электромагнитной совместимости и аэроклиматическая камера.

"В ходе доводки конструкции Lada Iskra инженеры добились высоких показателей управляемости и адаптации к российскому климату, низкого уровня аэродинамического шума, оптимального качества звучания аудиосистемы и стабильности работы системы телефонной связи", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

Значительная часть испытаний Lada Iskra была посвящена безопасности. Как отмечает "АвтоВАЗ", высокий уровень защиты новой модели подтвердили 84 краш-теста, автомобиль значительно превосходит национальные требования безопасности. Дополнительно были проведены ударные испытания по независимым программам - здесь Iskra показала уровень Lada Vesta, а также иностранных аналогов бюджетного B-класса.

Lada Iskra в базовой комплектации оснащается электронной системой стабилизации (ESC), антиблокировочной системой тормозов (ABS), двумя подушками безопасности и рядом других опций.

Автомобиль разработан на локализованной версии глобальной платформы (CMF-B), которая подверглась реинжинирингу и, как ранее сообщали в "АвтоВАЗе", стала технологически независимой. В ходе проектирования была полностью локализована электронная инфраструктура модели, появилось около 400 новых деталей.

Планируется, что Lada Iskra займет рыночную нишу между семействами Lada Granta и Lada Vesta. Машина будет выпускаться в кузовах седан, универсал и универсал cross и оснащаться 1,6-литровыми двигателями Lada в сочетаниях с пяти- или шестиступенчатой механической коробкой передач, либо - с бесступенчатым "автоматом".

"АвтоВАЗ" ранее сообщал, что инвестиции в запуск Lada Iskra составили 40 млрд руб.

АвтоВАЗ Lada Iskra
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские военные освободили Суджу Курской области от ВСУ

В Кремле заявили о необходимости отмены антироссийских санкций

В Кремле заявили о необходимости отмены антироссийских санкций

Аэропорты Саратова и Пензы возобновили работу

ФСБ пресекла отправку посылок с бомбами военным и чиновникам

Ограничения введены в аэропорту Пензы

Володин сообщил о новых инициативах по контролю за деятельностью иноагентов

Володин сообщил о новых инициативах по контролю за деятельностью иноагентов
Военная операция на Украине

77 украинских БПЛА уничтожены за ночь над шестью регионами России

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа стартует в четверг к МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" в составе экипажа стартует в четверг к МКС

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы

Временные ограничения введены в аэропортах Калуги и Саратова

Временные ограничения введены в аэропортах Калуги и Саратова
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6007 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне50 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2200 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });