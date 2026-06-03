Посол России предупредил Кишинев о серьезном повышении энерготарифов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Нынешнее руководство Молдавии взяло курс на полное сворачивание отношений с Москвой, энерготарифы для этой страны уже выросли в три раза, и это не предел, заявил на сессии ПМЭФ посол России в Кишиневе Олег Озеров.

"Сейчас максимально осложнено взаимодействие в экономической сфере между Россией и Молдовой целым рядом обстоятельств. Первое - это позиция руководства нынешнего республики Молдова, которая взяла курс на евроинтеграцию, не обращая внимания на исторические, экономические, любые гуманитарные связи, и практически ведет диалог к полному сворачиванию наших отношений", - сказал он

Озеров отметил, что несмотря на заявленные планы руководства Молдавии выйти из СНГ, в Кишиневе одновременно заявляют, что "где-то в каких-то отдельных соглашениях останемся, в тех, которые выгодны нам". Он напомнил, что речь идет, в частности, о соглашении по удобрениям.

"Мы честно говоря не понимаем, как можно остаться в каких-то частных соглашениях, выйдя из основных", - отметил дипломат.

"Есть, конечно, несколько категорий соглашений, сейчас проводится юридический анализ всего объема тех соглашений, в которых остается Республика Молдова, - а их достаточно много", - продолжил он и сказал, что речь идет о примерно 205 соглашений, из которых Молдавия до сих пор не вышла.

По его словам, среди них есть и ключевые, "которые помогают ей выживать сегодня", в частности, Зона свободной торговли.

"Но если вести дело к сворачиванию этих отношений, как это происходит сейчас, то конечно мы ничего хорошего не получим", - подчеркнул Озеров.

Российский посол также обратил внимание на то, что из-за разрыва связи в энергетической сфере, энерготарифы по сравнению с 2021-м годом выросли в три раза. Он подчеркнул, что "это не предел": "Мы увидим еще более серьезное увеличение этих цен, и республика Молдова окажется в самой уязвимой зоне, потому что у нее нет своих ресурсов в отличие от той же Румынии".

"Выход республики из СНГ - это непродуманный шаг и стратегически вредный для наших двусторонних отношений, потому что сохранение республики Молдова в зоне СНГ позволяло ей сохранять позитивную динамику роста", - резюмировал Озеров.

15 апреля министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что Молдавия официально покинет СНГ 8 апреля 2027 года.