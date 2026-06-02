Пашинян заявил об отправке в ЕС партии армянской продукции, запрещенной к ввозу в РФ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Первая партия армянских товаров, запрещенных к ввозу в Россию, отправлена в другие страны, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Ряд бизнес-делегаций уже работает, первая партия роз и овощей отправлена, дойдет до места, скажу, в какие страны отправлена. Ни один товар не останется. Это рынки ЕС и другие рынки", - сказал Пашинян армянским журналистам во вторник.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 30 мая ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Россельхознадзор со 2 июня ввел временное ограничение на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда из Армении. Кроме того, по сообщению ведомства, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ. С 22 мая действует запрет на поставки из Армении цветов.