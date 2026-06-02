Россельхознадзор запретил ввоз из Армении баклажанов, картофеля и сухофруктов

Временные ограничения вступят в силу с 3 июня

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 3 июня вводит временные ограничения на ввоз из Армении плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов, сообщает служба.

Кроме того, запрещен транзит этой продукции в государства-члены ЕАЭС, что связано с отсутствием механизмов подтверждения поступления подкарантинной продукции этими государствами.

Ограничения установлены до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров.

"Это в очередной раз подтверждает, что министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями в части контроля сельхозпроизводителей, - говорится в сообщении. - В результате структурной реформы правительства в 2019 году министерство сельского хозяйства Армении были ликвидировано, а полномочия возложены на министерство экономики. В настоящее время вопросами государственной политики в области АПК занимается указанное ведомство. Оно ответственно за аграрную политику, агропереработку, животноводство, ветеринарию, растениеводство, применение пестицидов и агрохимикатов, органическое сельского хозяйство, сельскохозяйственные кооперации, рыболовство".

Как сообщалось, с 22 мая действует запрет на ввоз в РФ из Армении цветов, с 30 мая - некоторых видов овощей и клубники, со 2 июня - косточковых культур и винограда.