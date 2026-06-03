В Минфине заявили, что решение по акцизу на импорт стали будет принято осенью

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Решение по акцизу на импортную сталь может быть принято осенью в рамках подготовки нового бюджета, сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Сазанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

"Осенью примем окончательное решение. В рамках бюджетного процесса все изменения налогового законодательства, связанные с дополнительными доходами, происходят", - сказал он.

Сазанов уточнил, что ведомства сейчас обсуждают "виды продукции, администрирование, целесообразность в целом принятия этих мер".

"Вопрос обсуждается с Минмпромторгом, в том числе (...) Мы ищем компромиссное решение. Когда мы его найдем, совместно озвучим", - добавил он.

Минфин РФ в апреле сообщил, что готовит законопроект о взимании акциза с ввозимых на территорию России отдельных видов продукции из жидкой стали. Вопрос уравнивания фискальной нагрузки для отечественных производителей металлопродукции и импортеров при уплате акциза на жидкую сталь был инициирован Минпромторгом.

Сазанов ранее говорил, что формула акциза будет привязана к конечной продукции, при производстве которой используется жидкая сталь.

В конце марта владелец "Магнитогорского металлургического комбината" Виктор Рашников говорил, что ожидает введения акциза на ввозимую в РФ сталь в ближайшие три-четыре месяца.

Акциз на сталь российских производителей, который изначально рассматривался как временная мера, был введен с 1 января 2022 года. Согласно формуле расчета акциза для вертикально интегрированных сталепроизводителей, он обнуляется при условии, если значение показателя Цсляб (экспортная цена на слябы за календарный месяц), умноженного на среднее значение за календарный месяц курса доллара США к рублю, находится на отметке меньше 30 тыс. руб.

Весь прошлый год металлурги, которые столкнулись с падением спроса на сталь, обращались в профильные министерства с предложениями не фиксировать цену отсечения при расчете акциза на сталь, а индексировать установленную в 2022 году цену в 30 тыс. рублей с учетом накопленной инфляции, а позднее - с предложением продлить отсрочку по уплате акциза на сталь. В марте этого года Сазанов еще раз подтвердил позицию Минфина о том, что поддержка компаний черной металлургии не может быть связана со снижением налоговой нагрузки для всей отрасли, и ведомство не поддерживает корректировку акциза на российскую сталь.