Минпромторг предложил перенести уплату акциза на сталь и НДПИ на желруду на конец 2026 года

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает перенести сроки уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду на конец 2026 года, а также освободить от уплаты акциза на три года после окончания инвестиционной фазы завершающиеся стратегические инвестпроекты, заявил в Госдуме глава министерства Антон Алиханов.

Он также обратил внимание на необходимость проработки дополнительных мер против импорта продукции, объем которого, несмотря на снижение спроса, сохраняется и приоритизации закупки российской металлопродукции в рамках инфраструктурных проектов, таких как ВСМ.

По словам министра, 13 февраля эти вопросы будут обсуждаться на совещании с чиновниками и представителями отрасли у первого вице-премьера Дениса Мантурова.

В 2025 году производство готового проката в России сократилось на 5,2%, труб - на 13,9%, объем выплавки стали уменьшился на 4,6%, сказал Алиханов.

Ситуацию в российской черной металлургии министр охарактеризовал как непростую. "Сужение спроса на сталь на внутреннем рынке спровоцировало снижение цен до 10-летнего минимума", - отметил он

Алиханов добавил, что "в экспортных поставках для отрасли улучшилась ситуация с логистикой после корректировки правил перемещения порожних грузовых вагонов, но на мировом рынке тоже низкий уровень цен в связи с глобальным профицитом металлургических мощностей, прежде всего в Китае, и демпингом со стороны других стран". Кроме того, против экспортеров работает укрепление курса рубля.