Объем средств в программе долгосрочных сбережений к 2030 г. может превысить 4,5 трлн руб.

Об этом заявил замминистра финансов Иван Чебесков

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Объем вложений в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) к 2030 году может превысить 4,5 трлн рублей, заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

"Мы думаем, что к 2030 году объем сбережений в ПДС может превысить 4,5 трлн рублей. Это амбициозная задача. Половина из этого как минимум, мы думаем, будут личные взносы граждан. На наш взгляд, цель реалистичная", - сказал Чебесков на ПМЭФ-2026.

Программа долгосрочных сбережений была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Объем вложений по программе по итогам 2025 года превысил 717 млрд рублей. Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова ранее говорила, что по итогам 2026 года этот показатель может достигнуть 1,5 трлн рублей.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, целевой показатель по объему вложений в рамках этой программы в 2026 году должен составить не менее 1% ВВП.