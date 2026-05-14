Принят закон об уточнении параметров финансирования господдержки ПДС из резерва Соцфонда

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла во втором и третьем чтении закон, меняющий механизм расчета суммы, которую можно направить на государственное софинансирование программы долгосрочных сбережений (ПДС) из резерва Социального фонда России (СФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).

Вместо доли, фактически пропорциональной оттоку пенсионных накоплений в ПДС, вводится прямой лимит от величины резерва.

Поправка в закон "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии" на прошлой неделе была предложена депутатом Анатолием Аксаковым и поддержана комитетом. Она внесена в проект закона (№1182829-8), который в первом чтении уточнял функции по предоставлению мер социальной защиты территориальных органов Социального фонда.

Согласно действующему законодательству, на господдержку ПДС из резерва СФР по ОПС может направляться доля резерва, равная соотношению объема уменьшения средств пенсионных накоплений, формирующихся в СФР, к общему объему пенсионных накоплений в СФР за исключением самого резерва, средств выплатного резерва и средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата. Порядок расчета этой доли устанавливается правительством РФ. То есть на господдержку ПДС из резерва СФР по ОПС фактически можно направить только ту его часть, которая пропорциональна оттоку пенсионных накоплений из СФР в ПДС.

Принятая Госдумой поправка отменяет эту пропорцию. Вместо нее вводится прямой лимит: на господдержку ПДС можно направить весь резерв СФР по ОПС, кроме двух защищенных частей. Первая - минимальный неснижаемый размер резерва, который установит правительство РФ. Вторая - средства, поступившие в резерв из пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц (если их не востребовали наследники), а также из страховых взносов на накопительную пенсию, которые не были учтены на индивидуальных счетах граждан. Размер доступной для ПДС суммы будет рассчитываться раз в год - не позднее 1 апреля, по состоянию резерва на 31 декабря предыдущего года.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Социальный фонд России - государственный внебюджетный фонд, образованный в 2023 г. в результате объединения Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования. Резерв СФР по обязательному пенсионному страхованию формируется в том числе за счет отчислений от дохода от инвестирования пенсионных накоплений и используется для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед застрахованными лицами.

Программа долгосрочных сбережений - сберегательный продукт, действующий в РФ с 1 января 2024 г. и предусматривающий государственное софинансирование добровольных взносов граждан, размещаемых через негосударственные пенсионные фонды, в течение десяти лет после вступления в программу.