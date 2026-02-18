Минфин будет стимулировать НПФ предлагать разные стратегии в рамках ПДС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ планирует стимулировать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предлагать гражданам разные стратегии инвестирования в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), сообщил заместитель директора департамента финансовой политики министерства Павел Шахлевич.

"Также мы работаем с негосударственными пенсионным фондами в части программы долгосрочных сбережений, негосударственного пенсионного обеспечения по расширению стратегий, чтобы это была не одна стратегия, где покупаются только облигации и получается management fee и success fee, и ничего больше от сотрудников НПФ не требуется делать. Будем стимулировать их к расширению стратегий, в зависимости от возраста, наверно, в первую очередь. Чтобы люди более молодые могли принимать большие риски осознанно", - сказал Шахлевич в ходе форума "Будущее рынка акций", организованного "Эксперт РА".

"Пока (идет - ИФ) добровольная дискуссия с фондами о том, чтобы предлагать гражданам больше стратегий в зависимости от возраста. Мы хотим, чтобы в зависимости от решения граждан, если они выбирают стратегию более рискованную, тогда НПФы формируют портфели с большим количеством акций", - пояснил он позднее журналистам в кулуарах форума.

Согласно данным Минфина, за два года действия программы привлечено более 717 млрд рублей, а число ее участников достигло 10,5 млн человек.

ПДС была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей.

Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев в марте 2025 года говорил, что целевой показатель по объему привлеченных средств на 2025 год составляет 750 млрд рублей.

Объем вложений в ПДС с учетом софинансирования и переводов пенсионных накоплений в 2024 году был равен 220 млрд рублей.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, целевой показатель по объему вложений граждан в рамках этой программы в 2026 году должен составить не менее 1% ВВП.