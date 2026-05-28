Правительство поддержало проект о пятилетнем моратории на выплату господдержки по ДДС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало законопроект, который вводит механизм пятилетнего отложенного включения государственных стимулирующих взносов в итоговые выплаты НПФ по программе долгосрочных сбережений.

Документ (№1215643-8) в апреле внесла в парламент группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Изменения вносятся в ст. 36.40 и ст. 36.42 закона об НПФ, которые регулируют порядок выплат по договорам долгосрочных сбережений (ДДС) и выплат правопреемникам. Сейчас государственные стимулирующие взносы (государство ежегодно в течение десяти лет софинансирует взносы участника на сумму до 36 тыс. руб.) не разграничиваются от собственных взносов участника при расчете выплат.

Законопроект предлагает включать стимулирующие взносы в расчет выплат только по истечении пяти лет с года, в котором участник впервые получил право на господдержку по любому из последовательно заключенных договоров. Если стимулирующие взносы не вошли в выплату из-за несоблюдения пятилетнего срока, фонд обязан будет выплатить их участнику отдельно в течение месяца после истечения этого срока.

Поправки призваны устранить правовую коллизию, позволявшую отдельным категориям граждан, прежде всего пенсионерам и предпенсионерам, забирать госсредства фактически сразу после их зачисления на счет.

Поддержав законопроект, правительство указало, что НПФ будет необходимо привести правила формирования долгосрочных сбережений в соответствие с его положениями, в связи с чем срок вступления в силу следует привести в соответствие с федеральным законом "Об обязательных требованиях в РФ".

Согласно этому закону положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после официального опубликования. Текущей редакцией законопроекта предусмотрено вступление закона в силу с 1 сентября 2026 г.

Комитет Госдумы по финансовому рынку также поддержал законопроект, его планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 9 июня. Поправки принимаются до 18 июня.

