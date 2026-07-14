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Софинансирование по программе долгосрочных сбережений в 2026 году составило 165,9 млрд рублей

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Государственное софинансирование по программе долгосрочных сбережений (ПДС) в 2026 году получили 7,8 млн ее участников на общую сумму 165,9 млрд рублей, сообщил Минфин.

Всего с момента запуска программы на софинансирование взносов граждан правительство направило 217,7 млрд рублей.

"Все больше россиян рассматривают программу долгосрочных сбережений как удобный и надежный инструмент. За первое полугодие 2026 года заключено уже порядка 3 млн договоров, а с момента запуска программы - более 13 млн", - прокомментировал замминистра финансов Иван Чебесков.

Программа долгосрочных сбережений была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тысяч рублей в год, а также право на налоговый вычет. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Объем вложений по программе по итогам 2025 года превысил 717 млрд рублей. Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова ранее говорила, что по итогам 2026 года этот показатель может достигнуть 1,5 трлн рублей.

Иван Чебесков Минфин правительство Ольга Шишлянникова Банк России ПДС
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