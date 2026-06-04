Глава Минздрава сообщил о создании в РФ вакцины против нового штамма Эболы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия имеет готовую вакцину от нового штамма Эболы, сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Для профилактики лихорадки Эбола институтом Гамалеи была ранее разработана такая вакцина, она у нас есть. С появлением нового штамма наши коллеги адаптировали вакцину, и сейчас она есть в формате уже продукта", - сказал Мурашко в студии VK Видео на ПМЭФ-2026 и уточнил, что препарату предстоит пройти определенные стадии тестирования.

Отвечая на вопрос о распространении лихорадки Эбола, Мурашко сообщил, что на сегодняшний день это локальная ситуация, прямых угроз для граждан России нет.

Глава Минздрава отметил, что Роспотребнадзор реализовал комплекс мероприятий по ранней диагностике и верификации Эболы. В стране выстраивается система превентивных мер.