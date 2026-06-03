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В ВОЗ заявили, что благодаря ДР Конго удается сдерживать распространение Эболы

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил власти Демократической республики Конго (ДРК) за меры, принятые для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола.

"Эта вспышка началась быстро, и наши меры противодействия запаздывали, но под руководством конголезских властей мы наверстываем упущенное", - сказал он на брифинге в среду. Его слова цитируют западные СМИ.

В частности, лучше стало тестирование - сотни подозрительных случаев в итоге не подтвердились.

Между тем, согласно данным властей, в ДРК подтверждены 363 случая заражения вирусом Эбола, 62 пациента скончались.

ДР Конго ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус вирус Эбола
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