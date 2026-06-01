Глава Роспотребнадзора заявила, что риски завоза Эболы в РФ минимальны

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Риски завоза лихорадки Эбола в Россию минимальны, заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Абсолютно стабильная эпидемиологическая обстановка в России по всем инфекциям и по той ситуации, что сегодня тревожит весь мир (случаи лихорадки Эбола - ИФ). (...) Для Российской Федерации рисков нет, варианты заноса минимальны. Мы контролируем на границе весь поток въезжающих в страну", - сказала Попова журналистам.

Она напомнила, что специалисты Роспотребнадзора "уже более недели работают в Уганде", чтобы понять и разобраться, что происходит.

"Это дружественная страна, с которой у нас очень хорошие отношения, там работают наши лаборатории, и коллеги на месте видят пациентов и работают с материалом, чтобы разобраться там, где это произошло, и не допустить возникновения любого осложнения в Российской Федерации", - добавила глава ведомства.

В середине мая Роспотребнадзор по просьбе Уганды направил в страну группу специалистов для помощи в борьбе с лихорадкой Эбола и проведения эпидемиологического расследования.

Вирус Эбола впервые появился в 1976 году в Судане и ДРК. Одна из этих вспышек была зафиксирована у реки Эбола, от которой болезнь и получила название. По данным ВОЗ, средний коэффициент летальности при эболавирусной инфекции составляет около 50%.

Вирус передается людям при тесном контакте с кровью или другими жидкостями организма инфицированных животных. Эбола передается от человека человеку при тесном контакте (через нарушения кожного покрова или слизистую оболочку) с кровью, выделениями или другими жидкостями организма инфицированных людей, а также при косвенном контакте со средами, загрязненными такими жидкостями.

Симптомы включают лихорадку, сильную слабость, мышечные боли, головную боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях и кровотечения.