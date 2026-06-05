ВОЗ выделит $518 млн на борьбу с лихорадкой Эбола

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделит $518 млн на борьбу с лихорадкой Эбола, заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы не начинаем с нуля: этот план опирается на опыт борьбы с предыдущими вспышками болезни и недавними чрезвычайными ситуациями в сфере здравоохранения", - сказал он журналистам в пятницу.

По словам гендиректора ВОЗ, план борьбы с лихорадкой будет осуществляться совместно с африканскими центрами по контролю и профилактике заболеваний на период с июня по ноябрь.

"Сдерживание Эболы требует политической приверженности, устойчивого финансирования и доверия при взаимодействии на местах", подчеркнул Гебрейесус.

Новая масштабная вспышка лихорадки Эбола, вызванная штаммом Бундибуджио, активно распространяется в Африке. По данным на июнь, в регионе зафиксировано свыше тысячи предполагаемых случаев заражения и более 200 летальных исходов. Основным центром распространения традиционно остаются густые леса Центральной и Западной Африки.