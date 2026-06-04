Роспотребнадзор окажет помощь Республике Конго в борьбе со вспышкой Эболы

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор направляет группу специалистов в Республику Конго, граничащую с наиболее пострадавшей от текущей вспышки лихорадки Эбола Демократической Республикой Конго, для предотвращения дальнейшего распространения лихорадки в странах Африки.

"В целях недопущения дальнейшего распространения лихорадки Эбола в странах Африки Роспотребнадзор направляет группу специалистов в Республику Конго, граничащую с наиболее пострадавшей от текущей вспышки Демократической Республикой Конго", - сообщили журналистам в ведомстве.

Кроме того, в Браззавиль российские учёные также доставят 1000 тестов и реагентов для ПЦР-диагностики вируса Бундибуджио.

В ведомстве отметили, что тесты - новейшая разработка "ЦНИИ Эпидемиологии" Роспотребнадзора, эффективность которой подтверждена в ходе работы в Уганде, куда в конце мая также были направлены российские специалисты.

В Республике Конго Роспотребнадзор проведёт обучение местных специалистов по работе с тестами, а также окажет необходимую научно-методическую помощь в организации противоэпидемических мероприятий.