Минфин может рассмотреть выход на рынок с пятилетними ОФЗ в юанях осенью

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Минфин, недавно разместивший 10-летние ОФЗ в юанях, может осенью рассмотреть выход на рынок с еще одним выпуском, скорее всего, 5-летним, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ министр финансов Антон Силуанов.

"Если рынок будет благоприятный, то можно осенью еще рассмотреть вопрос о выходе с юаневым предложением", - сказал он .

На уточняющий вопрос, будут ли это бумаги со сроком обращения пять лет, министр ответил: "Скорее всего, да".

Минфин в минувшем декабре разместил два дебютных выпуска ОФЗ, номинированных в юанях. Инвесторам были предложены бонды со сроками обращения 3,2 года и 7,5 года. Объем выпуска с погашением в феврале 2029 года составил 12 млрд юаней, с погашением в июне 2033 года - 8 млрд юаней. Ставки купонов были установлены на уровне 6% и 7% годовых соответственно. Минфин проводил размещение нового инструмента одновременно с погашением выпуска суверенных евробондов в евро и замещающих его бумаг, что позволило инвесторам переложиться в юаневые ОФЗ.

В конце мая этого года Минфин погасил выпуск суверенных евробондов и замещающих облигаций номинальным объемом $3 млрд. Одновременно рынку был предложен новый выпуск юаневых ОФЗ, на этот раз это был один транш, срок обращения долговых бумаг - 10 лет, ставка купона - 7,65% годовых.

Глава департамента госдолга Минфина Денис Мамонов ранее говорил, что министерство ставит себе цель в 2026 году дополнить кривую ОФЗ в юанях двумя точками - 5 и 10 лет. "Если мы это сможем сделать в этом году, тогда я буду считать, что мы по линии ОФЗ в юанях отработали хорошо", - говорил он в апреле.