Минфин хотел бы предложить рынку более длинные ОФЗ в юанях

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Минфин хотел бы предложить рынку более длинные ОФЗ в юанях - со сроками обращения пять и даже десять лет - если будет спрос на инструменты с такой дюрацией, сообщил РБК ТВ директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов ведомства Денис Мамонов.

Минфин в минувшем декабре разместил два дебютных выпуска ОФЗ, номинированных в юанях. Инвесторам были предложены бонды со сроками обращения 3,2 года и 7,5 года. Объем выпуска с погашением в феврале 2029 года составил 12 млрд юаней, выпуска с погашением в июне 2033 года - 8 млрд. Ставки купонов были установлены на уровне 6% и 7% годовых соответственно. Минфин проводил размещение нового инструмента одновременно с погашением выпуска суверенных евробондов в евро и замещающих его бумаг, что позволило инвесторам переложиться в юаневые ОФЗ.

"Наша следующая задача - это достроить кривую. Сейчас у нас есть точки 3 и 7 лет. Мы бы хотели увидеть точки 5 и, возможно даже, 10 лет, если рынок позволит это сделать. И, наверное, удобный момент был бы как раз приурочить это также к погашению крупного выпуска (евробондов РФ - ИФ), которое будет в мае, номинированного в долларах США. Я думаю, что это наш базовый сценарий, - сказал Мамонов. - Мы бы очень хотели увидеть более длинные бумаги. И вопрос, конечно, что захочет и что сможет купить рынок".

В ходе декабрьского размещения министр финансов Антон Силуанов отмечал, что спрос на ОФЗ в юанях был смещен в сторону более коротких бумаг, но более длинный выпуск пользовался спросом у институциональных инвесторов.

Из данных банков-организаторов следовало, что в структуре спроса на трехлетние ОФЗ в юанях преобладали банки, их доля в итоговой книге составила 69%, на долю институционалов (инвестиционные, управляющие и страховые компании) пришлось около 14%, на розничных инвесторов - около 17%. Для выпуска с погашением через 7,5 года доля институциональных инвесторов составила более 40%, банков - около 45%, розницы - порядка 15%.