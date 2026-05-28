Поиск

Доля розницы в новом выпуске ОФЗ в юанях превысила 46%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ раскрыл структуру покупателей 10-летнего выпуска ОФЗ в юанях, сбор заявок на который проходил в четверг, - доля розничных инвесторов оказалась выше доли банков и преодолела отметку в 46%.

Согласно сообщению министерства, по итогам сбора заявок сложилась следующая структура первичных покупателей: розничные инвесторы - 46,3%, банки - 40,8%, институциональные инвесторы (управляющие, инвестиционные, страховые компании) - 12,9%.

Министерство подтвердило, что итоговый объем размещения составил 10 млрд юаней. Ставка купонного дохода на весь период до погашения 21 мая 2036 года составит 7,65% годовых. Периодичность выплат купона - 182 дня.

Выплаты купонного дохода по облигациям и погашение номинальной стоимости будут осуществляться в китайских юанях. По желанию владельца облигации или при невозможности осуществления выплат в оригинальной валюте по независящим от эмитента обстоятельствам соответствующие платежи осуществляются в рублях по официальному курсу ЦБ на дату выплаты.

Оплата ОФЗ при первичном размещении была возможна в рублях и юанях. Согласно сообщению Минфина, около 70% от объема размещения будет оплачено в юанях, а оставшиеся 30% - в эквиваленте в рублях.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял не выше 8% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до уровня не выше 7,75%. Финальный диапазон составлял 7,6-7,7% годовых, итоговая ставка купона была установлена по его середине.

Организаторы размещения - Газпромбанк (агент), Сбербанк и "ВТБ Капитал трейдинг". Техническое размещение выпуска пройдет 3 июня.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ъ" сообщил о переговорах структур Сбера с АФК "Система" о покупке доли в Ozon

 "Ъ" сообщил о переговорах структур Сбера с АФК "Система" о покупке доли в Ozon

Казахстан и РФ подписали рамочное соглашение по увеличению поставок российской нефти в КНР

Каллас призвала ЕС надавить на третьи страны, которые ведут бизнес с Россией

Цивилев подтвердил информирование Армении об экономических последствиях сближения с ЕС

Строительство первой АЭС в Казахстане обойдется в $16,4 млрд

Глава Минэнерго Цивилев заявил, что экспорт ДТ и керосина пока продолжается

Камазовский Natcar провел первую беспилотную перевозку на тягачах между РФ и Казахстаном

 Камазовский Natcar провел первую беспилотную перевозку на тягачах между РФ и Казахстаном

Пашинян пообещал продолжить переговоры с Россией по газу и нефтепродуктам

Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека

 Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека

Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству АЭС и его финансированию

 Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству АЭС и его финансированию
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2374 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9621 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов