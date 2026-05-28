Доля розницы в новом выпуске ОФЗ в юанях превысила 46%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ раскрыл структуру покупателей 10-летнего выпуска ОФЗ в юанях, сбор заявок на который проходил в четверг, - доля розничных инвесторов оказалась выше доли банков и преодолела отметку в 46%.

Согласно сообщению министерства, по итогам сбора заявок сложилась следующая структура первичных покупателей: розничные инвесторы - 46,3%, банки - 40,8%, институциональные инвесторы (управляющие, инвестиционные, страховые компании) - 12,9%.

Министерство подтвердило, что итоговый объем размещения составил 10 млрд юаней. Ставка купонного дохода на весь период до погашения 21 мая 2036 года составит 7,65% годовых. Периодичность выплат купона - 182 дня.

Выплаты купонного дохода по облигациям и погашение номинальной стоимости будут осуществляться в китайских юанях. По желанию владельца облигации или при невозможности осуществления выплат в оригинальной валюте по независящим от эмитента обстоятельствам соответствующие платежи осуществляются в рублях по официальному курсу ЦБ на дату выплаты.

Оплата ОФЗ при первичном размещении была возможна в рублях и юанях. Согласно сообщению Минфина, около 70% от объема размещения будет оплачено в юанях, а оставшиеся 30% - в эквиваленте в рублях.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял не выше 8% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до уровня не выше 7,75%. Финальный диапазон составлял 7,6-7,7% годовых, итоговая ставка купона была установлена по его середине.

Организаторы размещения - Газпромбанк (агент), Сбербанк и "ВТБ Капитал трейдинг". Техническое размещение выпуска пройдет 3 июня.