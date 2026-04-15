Минфин планирует размещение юаневых ОФЗ в мае, но готов сдвинуть сроки

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ по-прежнему рассматривает возможность нового размещения ОФЗ в юанях в сроки, близкие к майскому погашению суверенных евробондов, но в зависимости от конъюнктуры может выйти на рынок и позже, заявил глава департамента госдолга ведомства Денис Мамонов.

Минфин в минувшем декабре разместил два дебютных выпуска ОФЗ, номинированных в юанях. Инвесторам были предложены бонды со сроками обращения 3,2 года и 7,5 года. Объем выпуска с погашением в феврале 2029 года составил 12 млрд юаней, выпуска с погашением в июне 2033 года - 8 млрд. Ставки купонов были установлены на уровне 6% и 7% годовых соответственно. Минфин проводил размещение нового инструмента одновременно с погашением выпуска суверенных евробондов в евро и замещающих его бумаг, что позволило инвесторам переложиться в юаневые ОФЗ.

"Нам юани как валюта в бюджете в общем-то не нужны. У нас нет расходов в юанях, под которые мы бы должны были привлекать ликвидность в этой валюте. И то, что мы сделали и планируем это делать дальше, мы делаем, по сути, решая задачу развития рынка, а не закрывая свои бюджетные потребности. Потому что это объемы несопоставимые (с рублевыми заимствованиями - ИФ), это единицы процентных пунктов в общем объеме программы", - отметил Мамонов, выступая в среду на конференции "Горизонты будущего: вызовы 2026 года для рынков капитала и возможности для инвесторов", организованной УК "ВИМ инвестиции".

Он напомнил, что Минфин, принимая решение о выходе на этот рынок, ставил несколько задач - сделать качественный инструмент с хорошим прайсингом, построить кривую в новой валюте, а также провести размещение на качественной инвесторской базе.

"Соответственно, так мы об этом и думаем, и так мы будем принимать решение - выходить нам в мае, или в июне, или в августе. Понятно, май - это время, когда у нас погашаются суверенные облигации в недружественных валютах. И мы говорили в общем-то, что наша философия - мы даем людям заместить инструмент в недружественной валюте инструментом в юанях. И декабрьскую сделку мы планировали хронологически именно под это погашение. Понятно, что мы должны учитывать и конъюнктуру рынка, и ситуацию на рынке юаневой ликвидности в целом. Поэтому посмотрим, если рынок будет хотеть этот инструмент, ликвидность будет это позволять и мы поймем, что мы можем сделать хорошую сделку, мы это сделаем. Если нет, ничего страшного в том, что мы отложим это на пару месяцев, я не вижу. Поэтому будем ждать хорошего окна возможностей, задачи по развитию инструмента у нас есть", - заявил директор департамента Минфина.

Он напомнил, что ведомство планирует дополнить кривую еще двумя точками - 5 и 10 лет. "Если мы это сможем сделать в этом году, тогда я буду считать, что мы по линии ОФЗ в юанях отработали хорошо. Позволит ли нам это сделать рынок, жизнь покажет", - сказал Мамонов.

Позднее он уточнил журналистам, что Минфин нацелен на один выход в течение года с юаневыми ОФЗ, и он "не обязательно будет в мае".

Мамонов ранее отмечал, что Минфин готов размещать ОФЗ в юанях ежегодно в объемах, примерно сопоставимых с погашаемыми выпусками суверенных облигаций в долларах и евро при наличии спроса со стороны рынка.

"Наверное, удобный момент был бы как раз приурочить это также к погашению крупного выпуска (евробондов РФ - ИФ), которое будет в мае, номинированного в долларах США. Я думаю, что это наш базовый сценарий", - говорил он в январе, комментируя планы министерства на этот год.

В мае Минфин должен погасить выпуск замещающих облигаций на $2,3 млрд и незамещенный остаток евробондов на $700 млн.