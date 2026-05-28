Объем размещения 10-летних ОФЗ составит 10 млрд юаней

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Объем выпуска 10-летних ОФЗ в юанях определен - он составит 10 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Минфин 28 мая проводил сбор заявок на новый выпуск ОФЗ в юанях. Инвесторам были предложены долговые бумаги с фиксированным купоном, купонным периодом 182 дня и номинальной стоимостью одной облигации 10 тысяч китайских юаней.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял не выше 8% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до уровня не выше 7,75% годовых. Финальный диапазон составлял 7,6-7,7% годовых, итоговая ставка купона была установлена по его середине - на уровне 7,65% годовых.

Расчеты при первичном размещении производятся по выбору инвестора в юанях или рублях. Расчеты при выплате купона и погашении - в юанях, по волеизъявлению держателя также возможны расчеты в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам. Техническое размещение выпуска пройдет 3 июня.

Планируется, что с ОФЗ будут возможны операции репо с Федеральным казначейством в юанях и репо с ЦК в юанях и рублях.

Организаторы размещения - Газпромбанк (агент), Сбербанк и "ВТБ Капитал трейдинг".

Минфин в минувшем декабре разместил два дебютных выпуска ОФЗ, номинированных в юанях. Инвесторам были предложены бонды со сроками обращения 3,2 года и 7,5 лет. Объем выпуска с погашением в феврале 2029 года составил 12 млрд юаней, выпуска с погашением в июне 2033 года - 8 млрд юаней. Ставки купонов были установлены на уровне 6% и 7% годовых соответственно. Минфин проводил размещение нового инструмента одновременно с погашением выпуска суверенных евробондов в евро и замещающих его бумаг, что позволило инвесторам переложиться в юаневые ОФЗ.

Глава департамента госдолга ведомства Денис Мамонов, комментируя дебютную сделку в этой валюте, отмечал, что Минфин готов размещать ОФЗ в юанях ежегодно в объемах, примерно сопоставимых с погашаемыми выпусками суверенных облигаций в долларах и евро при наличии спроса со стороны рынка. Накануне министерство погасило евробонды-2026 и замещающие их бумаги общим номинальным объемом $3 млрд.

По словам Мамонова, Минфин ставит себе цель в 2026 году дополнить кривую ОФЗ в юанях двумя точками - 5 и 10 лет. "Если мы это сможем сделать в этом году, тогда я буду считать, что мы по линии ОФЗ в юанях отработали хорошо", - говорил он в апреле.