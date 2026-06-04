Миллер провел четвертую за месяц публичную встречу с руководством ТЭК Сербии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Четвертая за последний месяц публичная встреча главы "Газпрома" Алексей Миллера с руководством энергетического комплекса Сербии прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

Как сообщил "Газпром", Миллер 4 июня провел рабочую встречу с министром горного дела и энергетики республики Сербия Дубравкой Джедович-Ханданович.

"Встреча состоялась по инициативе сербской стороны. Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества в энергетической сфере" , - говорится в сообщении.

Генеральный директор ГП "Сербиягаз" Душан Баятович в мае уже три раза встречался в Петербурге с Миллером. Беседы прошли 14, 22 и 26 мая, сообщал "Газпром". Также 26 мая в Москву приезжал председатель наблюдательного совета компании "Сербиягаз" Александр Вулин на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Стороны обсудили состояние российско-сербского взаимодействия в ключевых областях, включая энергетику, и ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам 21-го заседания межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось 24 апреля в Белграде", - сообщал российский МИД.

Контракт "Газпрома" на поставку российского газа в Сербию истекает в конце июня.

Также сейчас группа "Газпром" ведет переговоры о продаже доли в сербской компании NIS в пользу венгерской MOL. В 2025 году NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS. Ранее в мае в Белграде заявили, что не удовлетворены уточненным предложением венгерской компании. В частности, сербскую сторону не устраивают планы MOL относительно нефтеперерабатывающего завода в Панчево.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США приняло заявку венгерской компании MOL и продлило срок переговоров о приобретении контрольного пакета акций NIS до 6 июня 2026 года.