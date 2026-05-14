Руководители "Газпрома" и "Сербиягаза" обсудили сотрудничество в газовой сфере

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Глава "Газпрома" Алексей Миллер провел встречу с генеральным директором "Сербиягаза" Душаном Баятовичем, стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере, сообщил "Газпром".

Контракт "Газпрома" с Сербией о поставках российского газа истекает в конце июня.

Также сейчас группа "Газпром" ведет переговоры о продаже доли в сербской компании NIS в пользу венгерской MOL. В 2025 году NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS.

