OFAC продлила для MOL срок переговоров по покупке у "Газпрома" акций NIS до 6 июня

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Минфин США в лице OFAC продлил срок возможности ведения переговоров венгерской MOL по вопросу о покупке у группы "Газпром" контрольного пакета находящейся под санкциями сербской NIS до 6 июня, пишут сербские СМИ со ссылкой на сообщение министра энергетики Джедович Ханданович.

Этот срок истекал 22 мая, таким образом он продлен лишь на две недели.

По словам Ханданович, ситуация со сделкой "сложная", передает RTS. "Как мы неоднократно отмечали, правительство Сербии во главе с президентом Александром Вучичем продолжает переговоры с компанией MOL относительно соглашения акционеров. Ситуация сложная, но наша цель и задача - найти долгосрочное решение и защитить интересы государства Сербия", - сказала министр.

В начале 2025 года NIS как "дочка" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

В начале 2026 года MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% NIS. Предполагается, что она может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п. Сделка подлежит, помимо прочего, одобрению со стороны OFAC и правительства Сербии.

Сейчас основным владельцем компании является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" - одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн т в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.

Лицензия OFAC на ведение операционной деятельности NIS действует до 16 июня.

